Beautiful: la soap opera quando torna in TV? Trame e data

I fan di Beautiful possono esultare, la soap opera americana pronta a tornare tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dal 23 agosto: ecco cosa sta succedendo





Sono ben tre settimane che Beautiful è stato bloccato nella programmazione giornaliera di canale 5: i fan, orfani della soap opera più longeva della storia della televisione, è pronta a tornare tutti i pomeriggi su Canale 5 per allietare i i suoi fan.

La pausa estiva della soap opera, oltre ad essere stata dettata dai palinsesti televisivi che spesso comportano variazioni per soap e programmi, è stata motivata anche dall’emergenza Covid: le riprese, proprio a causa della pandemia che ha colpito tutto il mondo con gravissime conseguenze negli Stati Uniti, ha costretto la produzione di Beautiful a chiudere il SET, cosa mai avvenuta, facendo slittare di fatto tutte le puntate a livello mondiale

Riassunto puntate agosto di Beautiful

Proprio durante questo agosto 2020 caldissimo, la soap è riuscita a regalarci colpi di scena continui: Liam, dopo aver ascoltato la conversazione di anomala di Thomas, trova conferme che la situazione sia molto grave e che stia per accadere qualcosa di tragico.

Mosso dalla paura e dalla curiosità, Liam inizia ad indagare per capire cosa sta accadendo

Liam così decide di trovare risposta alle sue domande e si rivolge a Steffy, chiedendo maggiori dettagli su come si fosse svolta l’adozione della piccola bimba.

Nel frattempo Flo ha deciso di raccontare la verità a Zoe, svelando come Thomas l’abbia minacciata di morte.

Liam scopre che Flo Fulton non ha mai partorito e che quindi Phoebe non può essere sua figlia: Steffy come è riuscita ad adottare la bambina…

Non ci resta che attendere il 23 agosto per scoprire le nuove puntate e le nuove trame delle puntate in arrivo su Canale 5