Belen: Coronavirus? Tutta colpa della settimana della moda

Belen svela il motivo per cui in Lombardia il Coronavirus ha creato migliaia di contagiati. Paziente zero? No, tutta colpa della settimana della moda





In un’intervista rilasciata ad ADnkronos, Belen, ballerina, presentatrice, showgirl e cantante Belen ha voluto dire la sua sulle origini del Coronavirus, sugli errori commessi dal governo italiano e sul futuro di questa pandemia.

Belen: tutta colpa della settimana della moda

Secondo Belen, la bellissima moglie di Stefano De Martino, tutto sarebbe accaduto a causa della settimana della moda a Milano

Se avessero evitato di fare la settimana della moda forse tutto questo non sarebbe successo. Sono arrivati voli da zone che non erano al sicuro. Secondo me è da lì che è partito tutto

Chiusa in casa sua con Stefano e il bambino, casa da cui continua a fare video su Instagram per trascorrere il tempo e aggiornare i suoi follower, Belen continua ad allenarsi per mantenersi in forma e sempre con il sorriso sulle labbra.

Leggi anche: Fedez e J-Ax perché si sono divisi? Colpa della droga?

L’intervista continua con Belen che spiega il suo pensiero sull’incredibile evoluzione avuta dal Covid-19 in Lombardia, evoluzione dovuta alla settimana della moda secondo Belen: