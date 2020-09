Belen e Stefano De Martino: Alessia Marcuzzi dice la sua

Alessia Marcuzzi quest’estate è stata travolta dal gossip. Prima la presunta crisi con il marito, e poi il triangolo amoroso con Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Finalmente Alessia ha deciso di dire la sua.

Quest’estate Alessia è stata letteralmente travolta dal gossip. La conduttrice televisiva si è dovuta confrontare con il mondo della cronaca rosa. La Marcuzzi però non ha mai detto nulla sui gossip che sono nati nell’estate. Infatti sulla sua presunta crisi con il marito, Alessia ha deciso di far parlare i fatti e non le parole.

La conduttrice infatti invece di smentire la crisi ha preferito mostrarsi felice e serena con il marito. Altra storia invece quella che ha coinvolto Stefano e Belen. I tre diretti interessati hanno subito smentito le voci, nonostante questo però il gossip non si è placato.

Leggi anche: Belen Rodriguez: la verità su Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino

Alessia durante un’intervista al settimanale Chi ha finalmente rotto il silenzio sul presunto triangolo tra lei Stefano e Belen. E sull’amore che prova per suo marito. Ecco le sue parole:

Ovviamente il riferimento era al gossip che si è acceso quest’estate che vedeva lei Belen e Stefano.

Ha poi continuato dicendo:

“Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è più facile. Anche se sono indipendente. Nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice. Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo. Perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire. Ma questo è pericoloso anche per me, la mia indipendenza mi rende schiava del mio stare bene con me stessa”.