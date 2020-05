Bianca Guaccero annuncia: vorrei un altro bambino

La conduttrice di Detto Fatto torna a parlare di maternità. Lo fa in un’intervista a Oggi dove racconta che sua figlia Alice continua a chiedergli un fratellino. Ma a Bianca Guaccero manca ancora la materia prima…





In un’intervista concessa al settimanale Oggi, Bianca Guaccero ha raccontato di aver trascorso tutto la sua quarantena forzata a Roma, nella casa in cui ha vissuto per 20 anni prima di trasferirsi a Milano. “Ero a Napoli per ‘Una storia da cantare e, rientrando in Lombardia, sono passata da Roma perprendere mia figlia Alice, che era dal papà (il regista Dario Acocella,da cui Bianca si è separata nel 2017). Li, mi è venuta la gastroenterite. Poi hanno sospeso Detto Fatto…”.

Si è scritto che Bianca Guaccero fosse stata colpita dal coronavirus ma non è stato così: “Una notizia che mi ha addolorato. Fosse stato vero, l’avrei detto subito per una questione di salute pubblica: in quelle settimane avrei, visto tremila persone, mi sarei auto-denunciata all’istante. L’omertà, in tema di Covid, un crimine. Ma ai titoli sensazionalistici ci ho fatto l’abitudine…”.

Bianca ha voglia di maternità, vuole regalare un fratello ad Alice

All’inizio della pandemia, ricorda ancora ‘Oggi’, Bianca pubblicò sul proprio profilo Instagram una sua foto di quando era incinta di Alice. Domanda scontata: Le è tornata la voglia di un bimbo? Risposta che spiazza: “Ma io non l’ho mai persa, quella voglia! E pure subito lo farei, un bambino. Anche perché Alice ogni tanto me lo chiede, il fratellino”.

Ma la risposta della conduttrice di Detto Fatto è ancora evasiva: “Gli rispondo ‘Poi vediamo’. E’ gelosetta di me, ma sarebbe felice. Purtroppo manca la materia prima”.

Bianca sta ancora aspettando il suo principe azzurro…

Bianca giura di essere ancora single, di non aver nessuna storia, nemmeno un flirt con l’ex calciatore del Milan, Adil Rami: “Ma se neppure lo conosco! Lui ha scritto durante una diretta Instagram di Detto Fatto, Jonathan Kashanian, mi ha tirato in mezzo, ma ripeto: non lo conosco”. La verità, raccontata con il suo solito sorriso che ci tiene compagnia tutti i pomeriggi su Rai 2, è che Bianca ha voglia di innamorarsi ancora: “Stava arrivando la primavera, sentivo aria di rinascita, di conquiste. E cosa ti va a capitare? La pandemia…”.

Ma come dev’essere quest’uomo per Bianca Guaccero? Semplice, “deve trasferirmi un’energia inspiegabile, piacermi d’istinto. Non sono una che si accontenta. Piuttosto resta sola tutta la vita. L’altra notte, in una parentesi di serenità, ho pensato: io sono sempre stata con uomini scuri, mediterranei. E se alla fine di questa tragedia, sbuca un bel biondo, con gli occhi blu? Ha presente il principe azzurro?”.