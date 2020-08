Bianca Guaccero, conquista Pieraccioni

L’attrice e conduttrice Bianca Guaccero ha pubblicato sui social alcuni divertenti video-montaggi. In un mini-filmato appare nelle vesti di Jack Sparrow di “Pirati dei Caraibi”. Il comico e regista Leonardo Pieraccioni le ha scritto parole di apprezzamento, mostrando la sua consueta verve.





Si sta concedendo vacanze rilassanti nella sua terra, la Puglia, Bianca Guaccero. La conduttrice di “Detto Fatto” su Rai 2, tuttavia, continua a tenersi in contatto con i suoi follower postando Stories e foto su Instagram, in cui fa vedere anche la sua ironia e il suo brio.

Bianca Guaccero come Rihanna e Jack Sparrow

Di recente, per esempio, la Guaccero ha pubblicato alcuni divertenti video-montaggi realizzati ad hoc con un’app, in cui compare prima nelle vesti della cantante Rihanna, e poi in quelle di Jack Sparrow, il protagonista della saga cinematografica “Pirati dei Caraibi” interpretato da Johnny Depp.

Nel giro di pochi minuti, i suoi post hanno fatto il pieno di cuoricini e apprezzamenti, lasciati a Bianca anche da alcuni suoi autori e tutor di “Detto Fatto”, tra cui Filippo Nardi e Carla Gozzi.

Bianca Guaccero e il commento di Leonardo Pieraccioni

Ma un commento, in particolare, non è passato inosservato: è quello che è stato scritto dal comico e regista toscano Leonardo Pieraccioni che, ammirato dall’ironia della Guaccero, ha scritto:

“A me, con un po’ di pizzetto, mi garbi anche di più”.

Bianca Guaccero: nuova serie Tv e “Detto Fatto”

Tra “Detto Fatto” da lunedì a venerdì su Rai 2 e le prime serate di “Una storia da cantare” su Rai 1, dove, con Enrico Ruggeri, ha omaggiato la storia della musica italiana, nei mesi scorsi – in mezzo a una stagione televisiva tutt’altro che semplice, per via della pandemia e delle misure restrittive del lockdown – la Guaccero ha conquistato non solo i favori del pubblico, ma anche quelli di molti addetti ai lavori del mondo dello spettacolo.

Intanto un autunno pieno di impegni e di sfide professionali attende l’artista pugliese. Secondo quanto trapelato di recente, la presentatrice tornerà al suo primo amore, la recitazione, con le riprese di una nuova serie Tv diretta da Cinzia TH Torrini, per Rai 1, con Marco Bocci e Violante Placido,solo per citare alcuni degli altri nomi noti, nel cast. Il primo ciak dovrebbe essere a settembre. Da fine ottobre, dopo il Giro d’Italia, slittato dal 3 al 25 ottobre, ripartirà anche la nuova stagione di “Detto Fatto”.

Per la Guaccero e i suoi fan ci sarà qualche altra sorpresa dietro l’angolo…?