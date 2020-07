Bianca Guaccero protagonista di una fiction su Rai 1?

L’indiscrezione è stata lanciata da “Oggi”. Nella prossima stagione tv, Bianca Guaccero, oltre a condurre la nuova edizione di “Detto Fatto” da fine ottobre su Rai 2, potrebbe essere protagonista di una fiction inedita per Rai 1.





Dopo due edizioni di “Detto Fatto”, brillantemente condotte da lei, Bianca Guaccero è stata riconfermata per la terza volta al timone della trasmissione pomeridiana di Rai 2. Ma non solo.

Bianca Guaccero in una nuova fiction di Rai 1?

Potrebbe esserci, infatti, anche un’altra novità per l’attrice e conduttrice bitontina, al momento in vacanza nella sua amata Puglia.

Lo svela Alberto Dandolo, nella sua rubrica di gossip su “Oggi”: secondo la nota firma, infatti, per la Guaccero potrebbe esserci anche un ritorno alla recitazione, suo primo amore professionale. In che ambito? Una fiction per Rai 1, di cui Bianca sarebbe protagonista e la cui messa in onda sarebbe in programma sulla rete ammiraglia del servizio pubblico tra qualche mese.

Leggi anche: Detto Fatto: Bianca Guaccero quando torna in TV?

“Avrebbe ricevuto una proposta per un ruolo da protagonista in una fiction per Rai 1… Riuscirà a conciliare i due impegni?”, si chiede Dandolo sulle pagine del settimanale diretto da Umberto Brindani.

“Detto Fatto” torna a fine ottobre su Rai 2

Nei giorni scorsi, intanto, sono stati presentati ufficialmente i palinsesti Rai per la stagione 2020/2021. È emerso quanto si diceva già nell’ambiente televisivo negli ultimi tempi, anticipato in primis da DavideMaggio.it.

La nuova edizione di “Detto Fatto” tornerà su Rai 2 a fine ottobre, dopo il “Giro d’Italia”, che si terrà dal 3 al 25 ottobre. La rete ufficiale dell’evento, che ha subito uno slittamento a causa della pandemia e del lockdown, sarà sempre Rai 2, com’è stato negli ultimi anni.

Sabato 25 luglio, intanto, rivedremo su Rai 1 la Guaccero ed Enrico Ruggeri nelle repliche di “Una Storia da Cantare”. La prima delle quattro puntate andate in onda nei mesi scorsi, per celebrare le straordinarie vite di artisti che hanno fatto la storia della musica del nostro paese, è dedicata a Fabrizio De André.