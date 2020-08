Bianca Guaccero protagonista di una nuova serie tv con Marco Bocci

Come riportato dal portale “CineMotore” la conduttrice Bianca Guaccero dovrebbe essere nel cast di una nuova serie per Rai 1 di Cinzia TH Torrini. Le riprese partirebbero da settembre. Intanto la conduttrice di “Detto Fatto” si sta godendo le meritate vacanze al mare nella sua terra, la Puglia, pubblicando foto super sexy…





Come già anticipato da alcune indiscrezioni di “Oggi”, Bianca Guaccero potrebbe raddoppiare i suoi impegni professionali in Rai il prossimo autunno.

Bianca Guaccero: nuova serie con Marco Bocci e Violante Placido

Oltre a tornare al timone di “Detto Fatto”, il portale CineMotore annuncia che la Guaccero comparirebbe nel cast della nuova serie di Cinzia TH Torrini prodotta da Casanova.

Farebbero parte del cast, oltre alla Guaccero, anche Marco Bocci, Fortunato Cerlino, Marco Cocci, Loretta Goggi, Ignazio Oliva, Violante Placido e altri.

In base a quanto anticipato, il primo ciak della fiction dovrebbe essere a settembre.

Bianca Guaccero sexy al mare in attesa dell’autunno

I fan di “Detto Fatto” però possono stare tranquilli: il programma riprenderà su Rai 2 solo a fine ottobre, dopo il “Giro d’Italia”, slittato a causa della pandemia e del lockdown dal 3 al 25 ottobre.

Intanto, in attesa delle nuove sfide lavorative, la Guaccero si sta concedendo le meritate vacanze nella sua terra, in Puglia. Uno dei suoi ultimi scatti pubblicati su Instagram ha mandato in visibilio i followers. “Buongiorno ragazzi! Come state trascorrendo la vostra estate?”, ha chiesto la conduttrice rivolgendosi ai seguaci, fasciata in un bikini super-sexy e maxi occhiali da sole.

Poco prima, invece, aveva postato un video notturno con una didascalia un po’ filosofica e profonda:

“E poi se smettessimo di inseguirle le cose… e ci godessimo quei piccoli istanti di bellezza che il mondo attorno a noi ci offre, allora capiremmo che tutto ciò di cui avevamo bisogno era proprio lì, accanto a noi, e aspettava solo di essere visto”.

Tra i tanti commenti di apprezzamento, una fan ha scritto alla conduttrice (che l’ha subito ringraziata):