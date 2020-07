Bianca Guaccero tra le polemiche. La sua risposta sui social

Su Instagram la conduttrice di “Detto Fatto”, Bianca Guaccero, ha spiegato di essere stata fraintesa per una foto pubblicata di recente: si stava solo godendo il sole della sua terra, la Puglia, non era né triste né pensierosa come hanno commentato alcuni follower. “Chiedo scusa, da oggi solo foto con faccia da fessa!”, ha scritto la Guaccero.





“Vi chiedo scusa per la foto”.

Bianca Guaccero sfodera l’arma dell’ironia per porre un freno ai commenti di alcuni follower che hanno frainteso un suo recente scatto pubblicato su Instagram.

Bianca Guaccero mette a tacere le polemiche con ironia

Di recente, infatti, la conduttrice di “Detto Fatto” su Rai 2 ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui appariva seria mentre prendeva il sole nella sua terra, la Puglia, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza con sua figlia, Alice, 6 anni, avuta dall’ex marito Dario Acocella, i suoi cari e le sue amiche.

C’è stato qualche fan che, abituato a vedere la Guaccero sorridente e solare, si è allarmato eccessivamente e le ha chiesto se ci fosse qualche problema perché sembrava triste, quando in realtà era vagamente assorta. E, più semplicemente, come ha sottolineato la stessa conduttrice in risposta a uno dei suoi follower, sotto gli occhiali da sole aveva gli occhi chiusi perché si stava godendo tutto il calore dei raggi sul suo viso.

In un’altra Story Bianca ha scritto:

“Ragazzi, vi chiedo scusa, da oggi non posterò più foto al sole di Puglia… ma solo foto con faccia da fessa! Così vorrà dire che sono allegra”.

Insomma, non c’è nulla che non vada, ma solo un po’ di meritato riposo e una pausa rigenerante prima di riprendere gli impegni lavorativi e a conclusione di una stagione complicata. Durante l’ultima puntata di “Detto Fatto”, ai primi di luglio, la Guaccero si era commossa e aveva detto: