Bollettino Covid-19 oggi 14 settembre: +1008 contagi e 14 morti

Ecco la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, giovedì 14 Settembre. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo!





Drastico calo, nelle ultime 24 ore, dei tamponi effettuati. Ne sono stati registrarti quasi la metà rispetto a ieri. Il numero dei casi positivi, perciò, è leggermente in calo rispetto a ieri! Per quanto riguarda i decessi, invece sono raddoppiati!

Il numero dei pazienti in terapia intensiva non si ferma, continuando a salire di pari passo a quello dei pazienti ricoverati con altri sintomi. Questi ultimi, però rispetto a ieri sono “solo” 80 in più.

Le persone in isolamento domiciliare attualmente sono 36.868, quasi 600 in più rispetto a ieri. Il numero dei guariti continua ad abbassarsi: oggi sono stati 316.

Oggi la regione che ha registrato il maggior numero di casi positivi è il Lazio!

Coronavirus: i numeri di oggi 13 Settembre

Vista la giornata festiva di ieri i tamponi effettuati sono nettamente calati. Sono stati infatti +45.309. 26.834 in meno rispetto a ieri. In calo, quindi, anche il numero dei positivi, che nelle ultime 24 ore risulta essere pari a 1.008.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 14, il doppio rispetto a ieri. Anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva raddoppia. Ieri erano 5, oggi sono 10, portando il totale a quota 197!

Il primato della Lombardia, che ormai da settimane è la regione con più casi registrarti, viene “rubato” dal Lazio. Nelle regione che ospita la capitale, infatti, sono stati 181 i tamponi risultati positivi.

In cinque regioni, però, sono stati meno di 10 i nuovi casi. 1 solo positivo in Abruzzo, 3 quelli registrati in Calabria e in Valle d’Aosta. 4, invece, in Molise e 7 nella provincia di Bolzano. La Basilicata, addirittura, è Covid Free!

Di seguito trovate i dati aggiornati, divisi per regione.