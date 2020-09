Bollettino Covid-19 oggi 15 settembre: +1229 contagi e 9 morti

Ecco la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, martedì 15 Settembre. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo!





Tornano a salire i tamponi effettuati: ieri erano scesi quasi sotto metà della media delle ultime settimane. Oggi, invece, sono stati 35.208 in più rispetto a ieri. Con loro sale anche il numero dei casi positivi, con un incremento dello 0,4%. Stabile, invece, il numero dei morti che, però, scende sotto quota 10!

Il numero dei pazienti in terapia intensiva non si ferma ma, per fortuna, aumenta di poco! Parallelamente sale anche quello dei pazienti ricoverati con altri sintomi che, rispetto a ieri, sono 20 in più!

Un aumento positivo, però, riguarda il numero dei guariti, che arriva ad un totale di 214.645. Torna ad essere la Lombardia la regione più colpita!

Coronavirus: i numeri di oggi 15 Settembre

Rispetto ai dati di ieri, “falsati” da un numero molto basso di tamponi, i casi positivi registrati nelle ultime ore sono in aumento. Mentre i tamponi passano da 45.309 a 80.517, infatti, i tamponi positivi diventano 1229

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 9, 5 meno di ieri. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva si dimezza: ieri erano 10, oggi sono 4.

La Lombardia torna ad essere la regione con più casi registrati: sono 176. Seguono Liguria, Lazio e Campania. In totale i casi fino ad oggi registrati sono 289.990 di cui attualmente positivi 39.712

Di seguito trovate i dati aggiornati, divisi per regione.