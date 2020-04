Cecilia e Ignazio confessano: siamo pronti per…

La sorella di Belen e Ignazio in un’intervista hanno manifestato l’intenzione di mettere su famiglia e far crescere il bambino in Trentino





La coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip 2 sono in quarantena a casa nel Trentino, nella tenuta del papà di Ignazio, l’ex campione del ciclismo Francesco Moser: una vita che sta piacendo molto a Cecilia

Cecilia Rodriguez: “Mio figlio crescerà in Trentino”

I fan lo chiedono da tempo: sarebbero entusiastici che la coppia mettesse su famiglia. E l’idea di avere un piccolo Moser in casa piace molto alla coppia che ora si dice pronta. Infatti nella diretta via social con il magazine Chi, la modella ha spiegato che ci stanno pensando. “L’età c’è e l’amore pure”e che si dicono pronti a mettere su famiglia. Cecilia ha anche aggiunto che le piacerebbe che suo figlio crescesse fra le montagne del Trentino. Sia a lei che ad Ignazio piacerebbe far crescere il bambino lontano da un luogo caotico come Milano: “A Santiago non manca niente, è un genio. Però io lo crescerei in un posto come questo, dove siamo ora”.

Ignazio Moser: la confessione

Nella tenuta del padre Francesco dove i due “piccioncini” stanno trascorrendo la quarantena lontani dall’emergenza sanitaria di Covid 19, Ignazio ha rivelato: “Mi ci è voluta la quarantena per farmi lavorare“. Infatti il 27enne in questo periodo sta aiutando suo papà Francesco nei lavori della tenuta. Ma non è da meno Cecilia

Cecilia è diventata una perfetta “contadinella”

Tolti i tacchi a spillo e lontano dai riflettori, Cecilia è completamente trasformata non solo nell’abbigliamento usato che ha spinto il suo Ignazio a pubblicare su Instragram la foto della modella stile country con il commento: “bellissima la mia contadinella”, ma anche nelle varie attività di montagna. Cecilia è diventata bravissima, anzi anche più brava del suo fidanzato, spacca la legna, cura il giardino, si occupa delle faccende domestiche con tanta naturalezza e si diverte pure.