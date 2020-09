Cecilia e Ignazio Moser aria di riavvicinamento?

La storia d’amore fra la sorella di Belen Rodriguez, Cecilia e Ignazio Moser non è finita? I due si starebbero riavvicinando? Così dicono i bene informati che parlano di un ritorno di fiamma e la coppia vorrebbe riprovarci





E i fan sono tutti contenti. Lo dicono apertamente sul profilo Instagram di Ignazio che ha pubblicato un suo pensiero profondo dove rivela se “la direzione presa sia quella che davvero ci rende felici”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, seconda chance?

A svelare il riavvicinamento tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è Dagospia. La coppia si era lasciata nelle scorse settimane dopo una lite e un al Just Cavalli in Sardegna. E poi ecco vacanze da single per entrambi: Cecilia si è rilassata con la sorella Belen a Capri, mentre lui si è divertito con l’amico Andrea Damante in Costa Smeralda. Ora però, terminate le vacanze, il ciclista trentino e la modella avrebbero deciso di riavvicinarsi. La coppia si era conosciuta al Grande Fratello Vip e Cecilia era ancora fidanzata con Francesco Monte. Durante il lockdown, trascorso in Trentino, la Rodriguez aveva confessato di sognare un figlio con il compagno. Fra i motivi della rottura si era parlato di un tradimento da parte di Moser e di una gelosia morbosa di Cecilia. Ma nessuno dei due aveva spiegato cosa fosse accaduto realmente.

Ignazio Moser: “Spegnere per ripartire”

Inizia così il commento che Ignazio Moser ha affidato ad Instagram dove parla di una nuova ripartenza, dopo una pausa che è servita a capire se la direzione che si è presa sia quella giusta.

Spegnere per ripartire, penso che ogni tanto sia necessario,in un certo senso, uscire da noi stessi e dalla nostra routine per guardarci dall’esterno e capire se la direzione presa sia quella che davvero ci rende felici, che davvero ci rende orgogliosi di quello che siamo e quello che stiamo costruendo… come avrete notato è proprio quello che ho fatto in queste settimane, lontano da tutto e tutti anche da me stesso, a tratti… ma ora è arrivato il momento di ripartire e ovviamente cercherò di farlo con il sorriso! Un ringraziamento doveroso va ai miei amici di @foodspring_it che in questo periodo mi hanno aiutato e supportato

Insomma: la direzione presa prima della pausa era quella giusta oppure no? Cioè stare insieme a Cecilia era la cosa giusta da fare o meglio senza? Sembra una frase shakespeariana. Certo è che i fan sono tutti con lui

Ignazio e Cecilia insieme? I fan “tifano” per la coppia

La frase di Moser e le indiscrezioni riaccendono la speranza nei fan della coppia. Anche se molti nel profilo di Moser lo hanno lasciato “libero” di decidere della sua vita senza, cioè, volergli imporre la presenza di Cecilia, Ma in tanti li rivorrebbero insieme.