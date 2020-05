Cecilia Rodriguez: “Sarò la moglie di Ignazio Moser”

Cecilia Rodriguez non ci sta a stare all’ombra della più famosa sorella Belen e a chi l’apostrofa su Instagram in modo inaspettato





Sta trascorrendo la quarantena con il suo fidanzato Ignazio la bella Cecilia, sgomitando, si sta imponendo sulla scena, cercando di ritagliarsi uno spazio tutto suo, per non essere etichettata solo come: “La sorella di Belen

Quarantena fra lavori domestici e scatti bollenti

Una quarantena dove Cecilia si è fatta notare: si trova tra le montagne del Trentino, nella tenuta del “suocero”, l’ex campione ciclistico Francesco Moser, papà del suo fidanzato Ignazio. La sorella di Belen ha trascorso questa quarantena diventando una “contadinella” perfetta districandosi benissimo sia nei lavori domestici, sia tagliando la legna, diventando anche una “giardiniera” provetta che taglia le siepi. Anche se non sono mancati scatti bollenti che hanno messo in risalto il suo fisico perfetto

Cecilia: da contadinella a bellezza super sensuale

Scatti in salopette di jeans stile contadinella , ma anche foto super eleganti che mostrano una Cecilia raffinata. Ma non solo. Una immagine della modella argentina ha fatto incetta di like ma anche di critiche. Uno scatto che vede Cecilia indossare una gonna con uno spacco super generoso che mette in risalto le sue lunghissime gambe abbronzate, sandali e un cappello. Una foto che ha fatto scatenare i suoi fan che oltre a precipitarsi a mettere “mi piace”, hanno fatto tanti commenti lusinghieri.

“Cecilia, ma oltre ad essere la sorella di Belen…”

La foto ha suscitato tanti commento e messaggi ai quali la bella argentina ha risposto a tono, senza mai esagerare ma difendendo la sua immagine. Vero, sono scatti sensuali ma mai volgari, come ha tenuto a precisare Cecilia in diverse occasioni, utilizzando poi, sempre un linguaggio mai esagerato. Ad un hater, però, ha risposto in un modo che ha sorpreso tutti. Alla domanda provocatoria dell’utente che ha detto: “Oltre ad essere la sorella di Belen cosa hai fatto nella vita?”, una domanda che, in questi ultimi tempi le è stata rivolta diverse volte, non ha potuto tacere e ha fatto una rivelazione...

Cecilia Rodriguez: “ Sarò la futura moglie di Ignazio Moser”

“La futura moglie di Moser”: la confessione/rivelazione che Cecilia ha riservato all’hater ha lasciato tutti senza parole: una affermazione che ha scatenato l’entusiasmo dei suoi follower che hanno cominciato a credere nella storia d’amore fra Cecilia e Ignazio. E se prima erano soprattutto delle sensazioni e anche dei desideri nascosti, ora Cecilia con questa frase ha dato delle conferme a chi se lo aspettava e desiderava che accadesse: una ipotesi che sembra sia diventata realtà. Anche se la bella Cecilia poi non è tornata più sull’argomento. I suoi fan hanno chiesto anche una ipotetica data del matrimonio, ma dalla coppia silenzio assoluto.