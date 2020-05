Che tempo che fa: gli ospiti di oggi di Fabio Fazio

Fabio Fazio e Che tempo che fa affrontano la Fase 2: con i suoi ospiti in collegamento questa sera, domenica 10 maggio, il programma approfondirà tanti temi di attualità





Fabio Fazio con i suoi amici inseparabili amici Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz torna questa sera su Rai 2 con il suo Che tempo che fa. Si parte alle 19.40 con Che tempo che farà, per poi passare alle 21,00 con Che tempo che fa e i suoi ospiti di questa sera, domenica 10 maggio, che è a che la Festa della mamma.

Fazio anche questa settimana sarà tutto solo in studio, e potrà godere unicamente della compagnia dell’ormai noto virologo Roberto Burioni, con il quale il conduttore intervisterà alcuni ospiti illustri appartenenti al mondo della scienza e della medicina e al quale rivolgerà le domande del pubblico da casa. Con il professore Fabio farà anche un bilancio di questa prima settimana di Fase 2 della pandemia di Coronavirus.

Che tempo che… Fase 2

Leggi anche: “Che tempo che fa” anticipazioni di oggi: ospiti di Fabio Fazio

Fase 2 significa allentamento del lockdown e ripresa di alcune attività (settore manifatturiero e della edilizia), altre riapriranno i battenti il prossimo 18 maggio, se la situazione contagi non tornerà a dare segnali preoccupanti. Di questo il conduttore parlerà con il Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri e la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Spazio ai rappresentanti, dicevano, della medicina e della scienza, con i collegamenti con Giorgio Palù, virologo e professore emerito di Microbiologia all’Università di Padova, Alessandro Aiuti, primario dell’Unità Operativa di Immunoematologia Pediatrica all’Ospedale San Raffaele di Milano e Luca Lorini, direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

I collegamenti si apriranno poi con il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, l’ex direttore di Repubblica Carlo Verdelli, don Luigi Ciotti e Pierfrancesco Favino, premiato agli ultimi David di Donatello come miglior attore protagonista per l’interpretazione di Tommaso Buscetta nel film “Il traditore” di Marco Bellocchio, che ha vinto in totale sei statuette. Nella sezione musica quest sera ci sarà ospite lamcantante Elisa, che regalerà ai telespettatori una speciale esibizione live.

L’informazione dal mondo

L’informazione dal mondo è affidata come ogni domenica al direttore di Rai News Antonio Di Bella e ai corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra.