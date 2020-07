Chi è Angharad Wood, la signora Scamarcio. Età, carriera

Chi è Angharad Wood, la donna che ha saputo mettere l’anello al dito di Riccardo Scamarcio? Scopriamolo insieme.

Angharad Wood ha davvero “stregato“ lo scapolo d’oro Riccardo Scamarcio. Non solo è riuscito, a quanto pare, a farsi mettere la fede al dito, ma addirittura insieme i due innamorati stanno allargando la famiglia: lei aspetta una bambina dall’attore. La piccolina, primogenita di Riccardo e secondogenita della Wood, secondo quanto riportato dal settimanale Diva e donna, in edicola, dovrebbe nascere intorno alla metà di agosto. Angharad è infatti all’ottavo mese di gravidanza.





Prima della Wood nessuno era riuscito a sposare Scamarcio: nemmeno Valeria Golino, con cui l’attore ha avuto una relazione molto importante, durata ben 12 anni, durante la quale i due non hanno avuto bambini.

Chi è Angharad Wood, sosia della Golino

Ma conosciamo un po’ meglio la signora Scamarcio. Manager inglese, Angharad Wood ha 46 anni, quindi sette in più del compagno-marito ed è già mamma di una bambina, che ha avuto in una precedente relazione. Donna in carriera e di successo, la Wood si è sempre tenuta lontana dal gossip e dai riflettori, nonostante lavori a stretto contatto con personaggi che bazzicano il mondo dello spettacolo.

Nella City londinese la professionista gestisce, infatti, la Tavistock Wood, un’agenzia di management che gestisce attori e scrittori. Per questo motivo la Wood continua a fare avanti e indietro tra Londra e l’Italia, dove dovrebbe nascere la sua sua bambina.

Angharad e Riccardo Scamarcio ci sarebbero conosciuti non più di paio di anni fa proprio per questioni professionali e da quel momento non si sono più lasciati. Tra di loro, a quanto pare, c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Tuttavia hanno sempre cercato di rimanere lontani, nonostante i rispettivi lavori, dai paparazzi e dal gossip. La loro vita di coppia rimane qualcosa di privato che i due intendono preservare gelosamente e molto attentamente.