Chiara Ferragni asfalta Fedez che rimane senza parole

Siparietto su TokTok dei Ferragnez mentre vanno in Sardegna: un video che ha fatto impazzire i fan: Chiara ironica colpisce e Fedez rimane basito





I Ferragnez continuano a condividere su Instagram gli attimi più importanti delle loro giornate divise tra lavoro, vacanze e blitz nelle tradizioni. Scatti e video delle bellezze dei luoghi che visitano ma anche gag divertenti ed ironici con la coppia che si mette spesso in gioco

Chiara e Fedez un po’ come Sandra e Raimondo

Chiara e Fedez si contendono un po’ il “titolo” dei nuovi “Sandra e Raimondo” con Ilary e Totti, ma i Ferragnez sono davvero portentosi nei loro siparietti, alcuni studiati ad hoc ma la maggior parte naturali conseguenti a episodi che vengono solo ripresi dai cellulari. E i fan vanno in visibilio e i “like” si sprecano 2 milioni di “mi piace”

Chiara a Fedez: borsetta micro, stima pure

Ultimo in ordine di tempo il video postato da Fedez su TikTok. due stanno facendo il viaggio verso la Sardegna e c’è Chiara Ferragni che scherza con una micro borsetta. Chiara la mostra contenta, Fedez chiede cosa ci sia dentro e l’influencer lo asfalta sorridente, guardandolo direttamente negli occhi: “C’è tutta la mia stima nei tuoi confronti”.

Se in passato un commento simile aveva generato polemiche a non finire, stavolta nessuna lite in vista, stavolta i commenti sono più che entusiastici: «Grande Chiara l’hai asfaltato!», oppure: «Questa è la mia coppia preferita».

Ora grazie a TikTok questa divertente scenetta assume un altro significato perché l’audio può essere ricondiviso e proposto sui propri profili per giocare ai Ferragnez.

Ferragni e Fedez in vacanza in Costa Smeralda

Da quando sono atterrati all’aeroporto di Olbia hanno iniziato a postare le immagini della villa con piscina presa in affitto in Costa Smeralda. Tante foto e video della famigliola riunita: mamma Ferragni posta un video pieno di sbaciucchiamenti, scatti per il lavoro con uno shooting fotografico della Ferragni dedicato ad una nota marca di costumi, a cui ha partecipato anche Fedez. E via le vacanze vanno avanti