Chiara Ferragni e Fedez “incinti”: video scherzo alla famiglia

Un video davvero divertente quello realizzato su TikTok da Chiara Ferragni e Fedez per annunciare ai familiari di entrambi il lieto evento





La notizia è stata data dai Ferragnez durante le vacanze estive in Sardegna: un video burla, nello stile della coppia, una rivelazione fatta a bruciapelo e con una breve e disorientante premessa che ha lasciato tutti di stucco

Secondo figlio dei Ferragnez fra indiscrezioni e video

C’erano stati dei segnali che i più attenti hanno subito “sgamato”, ed infatti ecco che sul web proprio durante la vacanza estiva in Sardegna erano cominciate ad apparire le prime indiscrezioni sulla possibile gravidanza di Chiara Ferragni. Poi l’annuncio social di Chiara e Fedez che hanno comunicato ai follower di essere in attesa del loro secondo figlio. Poi fatto passare questi primi giorno, ecco che i Ferragnez hanno voluto condividere con i fan anche il video del momento in cui l’hanno annunciato alle famiglie.

Chiara incinta, lo scherzo Tik Tok alle famiglie

La notizia della gravidanza di Chiara e, quindi, del fratellino/sorellina a Leone è stata data ai familiari durante le vacanze estive in Sardegna: Fedez e Chiara hanno predisposto una sorta di scherzo per i loro cari e l’annuncio, fatto a bruciapelo, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Fedez fatto schierare tutti i familiari davanti all’obiettivo e ha detto per metterli fuori strada e non far capire l’importanza della notizia che potevano dare: “Dovete seguire quello che facciamo noi”. Marina di Guardo, Valentina Ferragni, Vezil, Riccardo Nicoletti, Francesca Ferragni e i genitori del rapper Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi non hanno la più pallida idea di cosa i due vogliono dire loro, anche perché sono abituati alle stravaganze della coppia. Quindi il gruppone attende istruzioni. Poi Fedez ad un tratto esclama: “Chiara è incinta!”.

Chiara incinta, le reazioni della famiglia

Le reazioni dei familiari sono da guardare e riguardare: pazzesche. “Oddio lo sapevo!” esclama incredula Valentina, mentre Marina lancia un grido coprendosi la bocca con le mani. Gli altri gelati e di stucco. Chiara è emozionatissima e vicina alle lacrime e poi gli abbracci di tutti.

L’annuncio dei Ferragnez ai fan

L’annuncio dell’arrivo del secondo figlio dei Ferragnez ai follower è arrivato invece da un’immagine di Leone con l’ecografia in mano: “Our family is getting bigger”, ha scritto Chiara per commentare la foto del primogenito pubblicata sui social.