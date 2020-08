Chiara Ferragni e Fedez si sottopongono al tampone per il Covid

Scelta scrupolosa per Chiara Ferragni e Fedez, che compiono un gesto inaspettato alla fine delle loro vacanza in Sardegna.





Le vacanze per Chiara Ferragni e Fedez stanno probabilmente volendo al termine. La loro è stata una estate piuttosto intensa, fatta di molte ferie (tutte in famiglia) e tante decisioni prese. Come quella id lasciare Los Angeles e tornare a vivere in Italia per il bene di Leone, il principino che i Ferragnez hanno avuto due anni fa.

L’ultima vacanza che la top influencer e il rapper hanno fatto è quella nella magnifica Sardegna. Ma… c’è un ma. A causa della situazione Covid-19, molto preoccupante, Chiara e Fedez hanno deciso di fare il tampone. Lo ha comunicato lo stesso musicista in una Instagram Stories rispondendo alle domande dei suoi follower.

La spiegazione di Fedez

“In Sardegna c’è un’aria un po’ pesante”, ha scritto il marito della Ferragni a un follower. Il rapper è sempre molto attento a condividere e discutere argomenti legati alla attualità con i suoi fan e questa volta, anche su richiesta di uno di loro, ha voluto trattare anche della situazione Covid sull’isola quando uno di loro suoi fan gli ha chiesto cosa ne pensasse.

“C’è sicuramente un’aria un po’ pesante”, ha raccontato il rapper, che ha rassicurato tutti raccontando come si sono svolte le sue ferie estive: “Personalmente questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati”. Questo ha implicato anche delle rinunce dal punto di vista lavorativo, ma Fedez non se ne fa un cruccio: “Ho rifiutato diverse serate in cui mi hanno proposto di cantare per un mio personale scrupolo“, ha sottolineato, dimostrando una grande attenzione per il suo pubblico e anche per la sua famiglia, di cui si sente giustamente responsabile.

La scelta del tampone

Quindi si è rivolto direttamente ai suoi follower e ha spiegato: “Vista la situazione esplosa in questi giorni, abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi».