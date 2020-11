Chiara Ferragni: il messaggio dell’ex di Fedez

Giulia Valentini, l’ex storica di Fedez commenta positivamente un post di Chiara Ferragni che risponde con un cuore. Ma Fedez è furioso, non ci sta. Ecco perché.





Nessuna rivalità tra donne, nemmeno tra ex. E’ quello che è successo tra Chiara Ferragni, moglie di Fedez, e l’ex fidanzata del rapper milanese, Giulia Valentini. Una bella dimostrazione che la gelosia non per forza è un sentimento che deve esistere anche quando finisce una storia d’amore.

Il messaggio di Giulia Valentina

In occasione di una diretta di Chiara dal titolo “Essere donna nel 2020”, video visto da oltre 4 milioni di follower, c’era anche Giulia tra le spettatrici interessate che non ha esitato a complimentarsi con l’influencer più importante al mondo. Applausi prontamente ricambiati dalla stessa Ferragni con un cuoricino. Uno scambio di battute che non è passato inosservato, apprezzato molto da tutti i follower, ma che non è piaciuto a Fedez. Non gli piaciuto come è stata trattata la notizia…

Fedez furioso

Su una sua stories di Instagram Fedez ha voluto commentare, dire la sua. L’ha fatto a modo suo, in modo diretto, senza giri di parole. “Ieri mia moglie ha pubblicato un video dove ha affrontato delle tematiche importanti che sarebbe interessante approfondire. Dispiace oggi vedere sui siti di informazione articoli come “la ex di Fedez (che tra l’altro ha un nome) ma messo like al post di Chiara Ferragni. Ma è davvero solo questo ch epuò offrire l giornalismo onlne di oggi? Io credo di no”.

Fedez avrebbe voluto maggiore attenzione alle tematiche affrontate dalla sua signora. Tematiche riguardanti la nostra società. “Una società ancora molto maschilista e patriarcale, le donne vengono giudicate in maniere differenti”, ha esordito Chiara.