Chiara Ferragni shock: affonda la barca

L’influencer pubblica video e foto sulla sua pagina Instagram raccontando la disavventura, il “recupero” della barca e scene del Titanic

Prosegue il tour vacanziero di Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone in Sardegna: i Ferragnez si trovano a La Maddalena. Ma mentre Fedez e Leone sono rimasti in albergo ecco che Chiara e i suoi amici hanno avuto una disavventura in mare.

Chiara Ferragni, escursione a La Maddalena





La bella influencer Chiara Ferragni dopo la sua lunga vacanza in Puglia con il marito Fedez e il piccolo Leo, prosegue il tour per le maggiori località italiane spostandosi in Sardegna: a La Maddalena nelle sue acque cristalline la barca della Ferragnez ha cominciato a imbarcare acqua.

Mattinata spensierata per Chiara e gli amici

Chiara Ferragni durante la mattinata aveva condiviso su Instagram per informare i suoi fan dei meravigliosi scatti a Cala Coticcio insieme a degli amici – Veronica Ferraro, Filippo Fiora, Francesca Mapelli, Manuele Mameli, Martina Maccherone: insomma la mattinata sembrava essere iniziata proprio nel migliore dei modi e nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto in tarda serata.

Chiara Ferragni, la barca affonda: su Instagram ecco il Titanic

Chiara Ferragni ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram un breve video che racconta come la barca su cui si stavano spostando si sia improvvisamente rotta imbarcando acqua mentre tornavano verso Olbia. La Ferragni non si è persa di spirito e ha pubblicato delle stories con la colonna sonora del film Titanic e alcune scene del celebre film intervallate dal suo viso e dalle immagini della loro barca mentre stava imbarcando acqua

Passata l’emergenza, Chiara mostra il suo super lato B

A fine disavventura ecco che Chiara pensa ai suoi oltre 20 milioni di fan che sono sparsi per tutto il mondo con una serie di scatti da infarto: la foto di un lato B da urlo ripreso da due diverse immortalato da due diverse angolazioni. La Ferragni, neanche a dirlo, conferma la moda dell’estate, ovvero quella dello slip tirato su sopra il fianco, un po’ come andava negli anni ’80.