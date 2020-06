Come non rimanere delusi

Aspettative e illusioni, quanta amarezza si cela dietro a questa nostra tendenza innata. Cominciamo a guardare al mondo e agli altri con occhi nuovi.





Troppo spesso riponiamo negli altri tutte le nostre aspettative, illudendoci che possano cambiare per soddisfarle. Questo è il modo migliore per essere infelici, perché gli altri sono come sono e non potranno mai essere come vogliamo noi.

La mappa

Ognuno ha una sua mappa mentale ed emotiva, un passato, un’origine, dei condizionamenti ricevuti che lo portano a credere ed essere quello che è.

L’errore che facciamo quando conosciamo qualcuno e ci piace a pelle, è di costruire intorno a lui una realtà che in realtà è la nostra, di come lo vorremmo noi, di come immaginiamo il nostro rapporto con lui/lei, senza prestare attenzione a quelle caratteristiche che mai potranno essere come le vogliamo.

Quando ci rendiamo conto che quella persona non si comporta secondo il copione che ci siamo costruiti in testa, il nostro castello comincia a vacillare e a perdere pezzi e la disillusione comincia a farsi largo.

Ognuno di noi, in base alle esperienze vissute, ai traumi e alle cicatrici che si porta addosso, vede la vita, i rapporti, l’amore a modo suo, con gli strumenti a sua disposizione, con gli occhiali che più gli piace indossare e molto spesso non coincidono con quelli degli altri.

Diversità e comunicazione

A questo punto la maggior parte delle volte questo diventa un punto di rottura, mentre potrebbe essere il più fruttuoso e ricco punto di partenza, perché la diversità e il confronto sono alcune delle armi più potenti che abbiamo da mettere al servizio della comunicazione e dell’evoluzione.

Quando impariamo ad accettare che ognuno di noi ha una propria mappa emotiva, cerchiamo di comprendere quella dell’altro e di trasmettere all’altro la nostra, riusciremo a costruire un ponte di comunicazione e rispetto reciproco, basato non sulle aspettative di uno, ma sul benessere di entrambe.

Fateci caso che questo succede soprattutto nei rapporti di coppia e meno nelle amicizie che spesso durano di più dell’amore di coppia, perché non vivono di attaccamento e aspettative e la comprensione della diversità diventa un abbraccio inclusivo di amore incondizionato.

Essere se stessi

L’unica cosa che possiamo fare è essere sinceramente noi stessi, e non pretendere che gli altri siano come li vogliamo, ma piuttosto “scegliere” vicino a noi le persone che vivono i nostri stessi valori, le nostre stesse passioni, con le quali sentiamo di potere evolvere e non sperare che cambino per adeguarsi a noi…o noi a loro.

L’umiltà e l’autenticità sono le vere risorse da mettere in campo per non crearci aspettative, non rimanere delusi e comprendere che ognuno di noi è un essere unico, con un proprio libretto di istruzioni che va letto, capito e conservato con cura.