Covid-19, 10 settembre: +1.597 contagi e 10 vittime

Ecco la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, giovedì 10 Settembre. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo!





Rimane stabile il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Cambia, invece, il numero di casi positivi registrati! Sono 163 in più rispetto a ieri! Un dato positivo, però, è quello che riguarda i decessi: sono 4 in meno di mercoledì!

Il numero dei pazienti in terapia intensiva è salito rispetto a ieri, arrivando a quota 164. Anche il numero dei pazienti ricoverati con altri sintomi cresce, di 58 unità!

In isolamento domiciliare si trovano attualmente 33.708 persone, cioè 902 in più nelle ultime 24 ore ma i guariti sono aumentati di 613 unità nell’ultima giornata, ieri erano 471.

La Lombardia torna ad essere la regione con più casi.

Coronavirus: i numeri di oggi 10 Settembre

Leggi anche: Covid-19 oggi: +1.108 contagi e 12 vittime

Ieri i casi, già in aumento, erano 1.370. Oggi il numero sale ancora, toccando quota 1.597. Stabile, invece, il numero dei tamponi, ancora intorno ai 90 mila.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 1o, 4 unità in meno rispetto a ieri. Aumenta di nuovo anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Ieri erano 7, oggi se ne contano 14.

La Lombardia recupera il suo amaro primato: è di nuovo la regione con più casi registrati (245). Segue la Campania con 180. La Valle D’Aosta resiste con zero contagi riscontrati, ma va considerata anche la grandezza della regione.

Di seguito trovate i dati aggiornati, divisi per regione.