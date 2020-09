Covid-19, bollettino 1 settembre: 1326 contagiati. Quanti guariti e decessi?

Vediamo insieme com’è la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, mercoledì 2 Settembre. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo!





Nelle ultime 24 ore il numero di casi risultati positivi è di nuovo salito. Il dato, però, va considerato anche di fronte ad un numero record di tamponi effettuati!

La seconda ondata di Covid ha colpito la prima vittima in Sardegna che, dopo i focolai nati durante le vacanze estive, è una delle regioni più colpite!

L’unica regione che rimane senza contagi è il Molise.

Coronavirus: i numeri di oggi 2 settembre

Sono 1.326 i casi positivi di oggi, oltre 300 in più di ieri. Secondo i dati comunicati nelle ultime ore dal Ministero della Salute, quindi, salgono a 271.515 i contagi totali. 257 , però, sono i nuovi guariti/dimessi segnalati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 208.201.

In crescita, per fortuna solo di due unità, anche i dati che riguardano i pazienti ricoverati in terapia intensiva che, ad oggi, sono 109.

Ancora una volta la maggior parte dei nuovi casi registrati riguardano la Lombardia (17,8%). Seguono Veneto e Lazio. 73 sono i nuovi casi in Sardegna, che sta risentendo di tutto il turismo poco attento delle scorse settimane. C’è anche un morto per l’isola italiana. Il Molise, invece, esce ancora una volta illeso. Sono zero i contagi per la piccola regione!

L’innalzamento dei dati, però, è da imputare anche ad un record di tamponi effettuati nella giornata odierna: sono stati 102.959 (oltre 20 mila in più rispetto a ieri!)

Il ministro Speranza al Senato continua a spingere per la riapertura delle scuole: “La priorità assoluta è la riapertura delle scuole. A breve pubblicheremo tutti i verbali del Cts” ha detto.

Di seguito i numeri di oggi, divisi per regione: