Covid 19: Eliana Michelazzo ricoverata ieri d’urgenza, oggi dimessa

Si erano aggrate le condizioni di Eliana Michelazzo che, dopo essere risultata positiva al Coronavirus tre giorni fa, è stata di recente trasportata d’urgenza al Policlinico per poi uscirne nella giornata di ieri





Qualche giorno fa l’ex manager di Pamela Prati aveva raccontato su Instagram si essersi sottoposta al tampone appena rientrata da una vacanza in Sardegna. E poco dopo anche lei, come tanti suoi colleghi, ha scoperto di essersi contagiata nell’isola sarda!

“Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza. Il risultato è arrivato dopo ben 4 giorni e purtroppo sono positiva al Covid anche io” aveva raccontato! Nonostante la paura e un pò di febbre Eliana sembrava stare bene.

Nelle ultime ore, invece, le sue condizioni sarebbero peggiorate tanto da essere stata trasportata in ambulanza fino all’Umberto I di Roma per poi essere ricoverata d’urgenza.

Eliana Michelazzo: paura per la donna

“Non ho febbre ma ho sempre sonno e dormo profondamente, non sento i sapori e gli odori e non mangio quasi niente. Sono in casa da sola e la Asl mi ha detto di aspettare 14 giorni e poi di rifare il tampone. Speriamo che la situazione non si aggravi.” Così si era rivolta la donna ai suoi followers solo un paio di gironi fa!

Ma poco dopo, invece, le sue condizioni si sarebbero aggravate. “Sono stata portata con l’ambulanza al pronto soccorso del Gemelli, mi hanno fatto i prelievi e aspetto i risultati” ha detto la donna, preoccupata, all’ Adnkronos.

Sembrerebbe che la Michelazzo si sia svegliata con del sangue in gola e molto affanno e che, spaventata, avrebbe chiamato di corsa il 112!” Poche ora fa l’influencer ha voluto rassicurare i suoi fan. Con una foto dal letto d’ospedale ha raccontato di star aspettando le risposte degli esami effettuati. “State sereni, qui sono bravissimi“, dice.

Michelazzo, dopo la grande paura, è stata dimessa ed è pronta a denunciare tutti i locali dove non sono state rispettate le misure di sicurezza, causando così il suo contagio.