Covid-19: il bollettino di oggi, 1 Settembre. Contagiati, guariti e decessi

Vediamo insieme com’è la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, martedì 1 Settembre. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo!





Nelle ultime 24 ore si è registrato un lieve calo dei contagi, da considerare soprattutto in relazione all’aumento dei tamponi effettuati rispetto a ieri.

A preoccupare sono i dati che arrivano dagli ospedali: i ricoverati con sintomi oggi sono il numero più alto dallo scorso 26 giugno, mentre il numero dei pazienti in terapia intensiva diventa a tre cifre!

Le situazioni più gravi sono ancora in Lombardia, Campania, Lazio ed Emilia Romagna! L’unica regione ferma, nella giornata di oggi, è la Valle D’Aosta, che non ha registrato nuovi casi positivi.

Coronavirus: i numeri di oggi 1 settembre

I dati appena diramati dal ministero della Salute relativamente alla diffusione del Covid-19 nel nostro Paese parlano di un totale di 270.189 casi positivi, di cui 978 scoperti oggi. Molti sono coloro che sono di recente tornati dalle vacanze.

Purtroppo il numero dei pazienti in terapia intensiva è in crescita; diventano infatti 107 le persone in condizioni preoccupanti. Altri 1.380 sono i ricoverati in altri reparti, con sintomi.

Tra le note del bollettino si legge che la Regione Abruzzo, dopo un ricalcolo, ha sottratto 2 casi positivi segnalati nei giorni passati, in quanto già in carico ad altre Regioni. Stessa cosa per la Basilicata che ha sottratto 1 caso positivo di una persona “residente in Basilicata ma proveniente da Stato estero, segnalato il 28.08.2020 ma non confermato dai 2 tamponi di controllo processati presso il laboratorio regionale di riferimento”

Dalla Regione Calabria, invece, è stato comunicato che “dei 22 soggetti positivi di oggi, 17 sono migranti e 2 residenti fuori regione“. Anche la Sicilia ha precisato che “dei 33 positivi di oggi, 5 sono migranti”

Di seguito i numeri di oggi, divisi per regione