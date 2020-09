Covid-19 oggi 11 settembre: +1.616 contagi e 10 vittime

Ecco la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, venerdì 11 Settembre. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo!





E’ salito di qualche migliaia il numeri di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore e con lui sale anche il numero di casi positivi registrati ma, per fortuna, solo di 19 unità in più rispetto a ieri. Stabile, invece, il numero che riguarda i decessi.

Anche i pazienti in terapia intensiva rimangono più o meno intorno allo stesso numero rispetto a ieri, arrivando a quota 175. Cala, invece, il numero dei pazienti ricoverati in altri reparti.

In isolamento domiciliare si trovano attualmente 1.035 persone in più rispetto a ieri. Continua ad essere alto, però, anche il numero dei guariti, che arrivano a 212.432

La Lombardia continua ad essere la regione con più casi. Dei dieci morti quattro sono stati registrati lì!

Coronavirus: i numeri di oggi 11 Settembre

Continua a salire il numeri dei positivi. Il dato, però, va considerato anche tenendo conto di un certo incremento del numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore! Sono stati, infatti, 98.880 e di questi sono stati “solo” 1.616 i casi riscontrati.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono ancora 1o, come ieri. In calo, invece, il numero dei pazienti in terapia intensiva. Ieri erano 14, oggi se ne contano 11.

Niente “zero nuovi casi” oggi, come invece era avvenuto ieri per la Valle D’Aosta! I numeri più alti, ancora, si toccano in Lombardia (+257). Seguono Veneto (+173) e Emilia Romagna (+152). Anche Lazio, Toscana e Sicilia, però, presentano un numero a tre cifre.

Di seguito trovate i dati aggiornati, divisi per regione.