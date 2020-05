Cristina Quaranta: dall’Isola dei famosi al negozio di tende

Cristina Quaranta, da preferita di Gianni Boncompagni all’Isola dei Famosi 2005 passando anche dal bancone di Striscia la Notizia. Poi basta, qualcuno si è dimenticato: ecco cosa fa oggi





Cristina Quaranta, una delle protagoniste indiscusse di Non è la Rai ha finito per sempre di andare in televisione. Incredibile. A Dagospia l’ex showgirl ha raccontato che ha deciso di accantonare il mondo dello spettacolo “quando sono diventata mamma, mia figlia Aurora è stata la priorità. Oggi che ha quasi 18 anni mi rendo conto che la tv non è più quella dei miei amati Anni 90…”.

Sono passati tanti anni dal suo esordio in televisione su Canale 5. Anni in cui è stata anche la Velina di Striscia la Notizia insieme ad Alessia Mertz, dove ha condotto programmi sportivi, dove ha partecipato anche all’Isola dei Famosi. E ora cosa fa Cristina Quaranta per vivere?

Cristina Quaranta oggi nella vita fa tutt’altro…

“Da quando ho lasciato la tv ho fatto vari lavori: sono stata ufficio stampa, sono stata agente immobiliare, oggi invece gestisco un negozio di tendaggi, do una mano ad un amico romano che ha questa bottega a Milano, quando è fuori città lo sostituisco”. Stare a casa a non far niente non gli piace e allora si è inventata questo nuovo lavoro. “Io non sono fatta per stare a casa con le mani in mano, mi piace riscoprirmi, reinventarmi e fare tante cose nuove”. Nessun rammarico perché “nella vita avrei voluto fare tutt’altro. Sarei rimasta a Roma a fare l’insegnante di educazione fisica…”.

E la tv?: “Se mi chiamano e mi propongono qualcosa che mi piace accetto, altrimenti continuo a fare la mia vita lontana dai riflettori che mi appaga e mi gratifica. E poi se devo essere sincera non mi è mai piaciuto l’ambiente dello spettacolo, ho pochissimi amici che fanno parte di questo mondo, mi sono sempre sentita un pesce fuor d’acqua…”.

Le persone dirette come me sono scomode in Tv!

Quello di Cristina Quaranta è stato un addio improvviso, non solo motivato dalla sua decisione di fare per un pò la mamma. “Le persone senza peli sulla lingua come me sono scomode e non volendo cambiare il mio carattere sono stata allontanata e fatta fuori, ma va bene così”,

Una delle sue peggiori esperienze che Cristina ricorda è sicuramente l’Isola dei Famosi: “E’ stata un’edizione ricca di concorrenti con cui non andavo d’accordo e con cui ho avuto forti litigi. Elena Santarelli, Romina Carrisi e Lory Del Santo mi chiesero scusa dopo avermi nominata, ma non so perché lo hanno fatto, forse mi temevano”).

Le scuse sono arrivate anche dalla condutreice dell’epoca, Simona Ventura: “Mi chiese scusa dicendomi che solo dopo aver partecipato a questo programma come concorrente ha potuto capire certe dinamiche e certe situazioni, nella mia edizione era la conduttrice e mi attaccò più volte durante le puntate”.