Detto Fatto: Bianca Guaccero torna su Rai 2

Da oggi, lunedì 26 ottobre, torna la nona stagione di “Detto Fatto”, la terza condotta da Bianca Guaccero.

Il programma di tutorial di Rai 2 va in onda in un nuovo orario, dalle 14.55 alle 17.30, con alcune novità e tante conferme.

Detto Fatto cambia orario: Bianca Guaccero su Rai 2 dalle 14.55

A “Detto Fatto 2020/2021” la Guaccero è nuovamente affiancata da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Carla Gozzi proporrà le sue rubriche dedicate alla moda e al buon gusto e il suo “cambio look”; Jonathan Kashanian tornerà con la sua frizzante “Superclassifica Jon”, dedicata alle notizie e ai personaggi del mondo dello spettacolo, e debutterà con “Il teuccio delle 5”, un nuovo spazio di talk con ospiti.

Gianpaolo Gambi, insieme a Bianca, sarà protagonista di vari sketch sul mondo del cinema e della tv, di ieri e di oggi o con ironia sulle abitudini del Nord e quelle del Sud.

Altre novità di quest’anno saranno lo spazio “Caccia al tutor”, che vedrà alcuni aspiranti impegnati in sfide a eliminazione diretta per guadagnarsi un posto come tutor nel programma e “A tu per tu(torial)”, nel quale Bianca Guaccero ospiterà un personaggio famoso che si racconterà e si metterà in gioco cimentandosi in un tutorial. Il primo vip sarà Orietta Berti.

Causa misure restrittive per il Covid, come in primavera mancherà il pubblico in studio, ma ci sarà molta interazione con i telespettatori.

Se durante la settimana Bianca Guaccero sarà impegnata a Milano, nei weekend, fino a febbraio, sarà in Puglia per le riprese de “Il medico della mala” (titolo provvisorio), nuova fiction di Cinzia Th Torrini per Rai 1.