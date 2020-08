Diletta Leotta e King Toretto: tornano insieme?

Il pugile Daniele Scardina è volato da poche ore in Sardegna, dove c’è anche Diletta Leotta in vacanza con alcune amiche. Secondo Giornalettismo.com non sarebbe casuale: dopo il loro allontanamento improvviso, il campione cercherebbe un incontro con la conduttrice per una riappacificazione. I suoi propositi andranno a segno?





Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, detto King Toretto, è davvero finita oppure c’è spazio per una riappacificazione e il tanto atteso ritorno di fiamma sognato dai fan della coppia?

Scardina in Sardegna: vuol fare pace con Diletta Leotta?

Ad aprire un ulteriore spiraglio in questa direzione, di cui si parla molto negli ultimi giorni, è Giornalettismo.com, che afferma:

“Diletta Leotta, da giorni, è in vacanza in Sardegna in una lussuosa villa con tre sue amiche. Poche ore fa sull’isola è arrivato anche il suo ex Daniele Scardina (detto King Toretto) che però alloggia nel residence a Poltu Quatu. L’estate potrebbe regalare un ritorno di fiamma nella relazione, data per conclusa, Leotta-Toretto”.

Stando ad alcune indiscrezioni in merito, a dire il vero per ora la Leotta non avrebbe voluto incontrare il campione del ring, ma la situazione potrebbe evolversi rapidamente riservando qualche (bella) sorpresa.

Diletta Leotta: “Non basterebbero sei pagine…”

Dopo qualche giorno di vacanza alle Baleari e poi nel Cilento per Scardina, Scardina sarebbe volato in Sardegna proprio per rivedere Diletta Leotta e, magari, chiarirsi con lei. Sempre negli ultimi tempi erano circolati altri rumors sulla coppia, secondo cui alla base del loro attuale allontanamento ci sarebbero state incomprensioni.

Finito il lockdown, che i due hanno vissuto insieme nella casa in centro a Milano della conduttrice di Dazn e Radio 105, la presentatrice è stata molto occupata sul fronte lavorativo. Il fischio di ripresa delle partire (a porte chiuse), sui campi da calcio, si è fatto attendere un po’, di conseguenza anche le cronache sportive di Diletta.

La Leotta è stata impegnata con la radio, con il lancio di Fitness Confidential, sei appuntamenti via podcast e vodcast su fitness e benessere, e la nuova applicazione fitness Buddyfit per cui è Brand Ambassador insieme a Zlatan Ibrahimovic. Per le frequenti assenze della fidanzata, più famosa di lui, almeno nel mondo dello spettacolo, Scardina avrebbe cercato di colmare la mancanza di attenzioni femminili cercandole altrove… Una distrazione che Diletta non avrebbe perdonato e a cui avrebbe risposto accompagnando King Toretto fuori dalla porta di casa.

Come stanno le cose veramente lo sanno i due diretti interessati. Ma dalle dichiarazioni rilasciate di recente dalla Leotta al settimanale “Gente”, non sembrerebbe in effetti una situazione del tutto archiviata. Ha detto, infatti, la conduttrice: “La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”.