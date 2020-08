Diletta Leotta: Ferragosto e compleanno con un nuovo “amico”?

Diletta Leotta sorpresa da “Giornalettismo.com” a cena con un uomo misterioso che però non compare mai sui suoi social. Di chi si tratta? Intanto, nelle ultime ore, Daniele Scardina,”King Toretto”, è atterrato di nuovo in Sardegna, dove c’è la conduttrice con le amiche. Domenica sarà il compleanno di Diletta…





Una delle reginette di bellezza e del gossip dell’estate 2020 è Diletta Leotta.

La conduttrice di Dazn e Radio 105 prosegue le sue vacanze in Sardegna con le sue amiche, tra gite in barca, cene in location esclusive, ma anche fan che le chiedono selfie e le regalano cori in ogni dove, in spiaggia e in discoteca.

Diletta Leotta a cena con amici e un uomo misterioso

Diletta, in questo momento, sarebbe single. O meglio, la sua storia d’amore con il pugile Daniele Scardina, detto “King Toretto”, sarebbe in stand by da un paio di mesi, anche se la rottura non è stata ufficializzata. I due, però, si sarebbero allontanati, tanto che stanno vivendo l’estate da separati.

Di recente, il portale “Giornalettismo.com” ha sorpreso a cena la presentatrice sportiva in un noto locale della Costa Smeralda, non solo con le sue affezionate amiche che compaiono sempre sui social con lei, tra cui la campionessa di scherma Rossella Flamingo, ma anche – attenzione – in compagnia di una new entry maschile.

Un uomo la cui identità per ora è misteriosa e che non compare sul profilo Instagram della Leotta come, invece, il resto della compagnia che spesso finisce nei suoi post e nelle sue Stories. Si tratta di una guardia del corpo – con cui Diletta gira da quando ha subito il furto nel suo appartamento a Milano centro, ai primi di giugno – oppure c’è dell’altro? Staremo a vedere.

A Porto Cervo, poi, è stato avvistato anche Zlatan Ibrahimovic, con il quale la Leotta ha promosso di recente una nuova app di fitness ed è stata pizzicata in giro per Milano, dopo una cena.

Daniele Scardina non molla: di nuovo in Sardegna

Intanto quello che è trapelato finora è che la Leotta avrebbe rifiutato di incontrare Daniele Scardina, volato a sua volta in Sardegna proprio per riconquistarla. Obiettivo che il pugile – nel cast di “Ballando con le stelle” su Rai 1 dal 12 settembre – ha ribadito a Gabriele Parpiglia di “Chi” a margine di una serata nel privé del Billionaire, a Porto Cervo. Di sicuro il boxeur non è uno che sta fermo: prima di andare in Costa Smeralda era stato alle Baleari e nel Cilento.

Poi, qualche sera fa il campione del ring ha pubblicato una foto che lo ritraeva con Stefano De Martino in un locale di Ibiza. Nelle ultime Stories, inoltre, “King Toretto” ha mostrato il Twiga di Monte Carlo.

In un post Daniele ha scritto: “La vera grandezza non sta nella forza, ma nel cuore”: messaggio subliminale? Che sia un caso o meno, da poche ore è atterrato di nuovo in Sardegna. Oltre al Ferragosto, alle porte c’è anche il compleanno di Diletta Leotta, 29 anni il 16 agosto: cos’ha in mente Scardina? Ha forse in serbo una romantica sorpresa che, idealmente, farà andare al tappeto la conduttrice, e finalmente la riconquisterà…?