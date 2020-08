Diletta Leotta: vacanza sfrenata con le amiche

Vacanze pazze da single per Diletta Leotta. Senza più Daniele Scardina al suo fianco, la conduttrice si scatena con le amiche in spiaggia. E alla sera balli sexy e tante risate.





Non sembra rimpiangere i tempi in cui era fidanzata Diletta Leotta. Tornata Di nuovo single dopo la fine della relazione con il pugile Daniele Scardina, detto King Toretto, la procace conduttrice sportiva di Dazn e speaker di Radio 105, si gode le spensierate vacanze al mare in Sicilia, la sua terra, insieme alle amiche più care.

Tra loro c’è anche Rossella Fiamingo, campionessa olimpica di scherma, un gruppetto al femminile scatenatissimo in spiaggia. Insieme si divertono a giocare a racchettoni, immancabilmente fasciata in bikini super sexy che esaltano il suo corpo perfetto.

Giochi in spiaggia e balletti sexy per Diletta Leotta

Tutti gli scatti mostrano Diletta Leotta sulla sabbia bianca mentre si diverte a esibirsi in balletti improvvisati sulle note dei tormentoni estivi. Tutto rigorosamente postato sui suoi profili social. E alla sera tutte in pista nei locali alla moda, per lanciarsi in danze sfrenate e sensuali.

Diletta appare felice, sembra avere finalmente ritrovato il sorriso. La storia con King Toretto ora appare solo un lontano e sbiadito ricordo. Eppure quell’amore sembrava dover durare per sempre. Insieme avevano trascorso i giorni da reclusi in casa per il lockdown…

Diletta è single ma è andata a cena con Ibrahimovic

E invece quell’idillio tra Diletta e Daniele all’improvviso si è spezzato. I motivi non sono mai stati chiariti. C’è chi sostiene sia stato per colpa di un tradimento da parte del pugile e chi attribuisce la rottura ai problemi nati proprio nel lockdown.

Nessun nuovo fidanzato in vista per Diletta, che poco tempo fa è stata paparazzata in un ristorante in compagnia del calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. Tutto tace e nel frattempo la bella conduttrice, che il 16 agosto compirà 29 anni, si diverte a fare la single con le amiche.