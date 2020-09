Eleonora Daniele torna in tv e poi corre a casa

Eleonora Daniele torna in televisione a Storie Italiane, dopo la nascita della figlia Carlotta. Ma a Di Più Tv non nasconde che appena finisce il programma torna di corsa a casa dalla sua piccola…





E’ tempo di rientrare al lavoro per Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane, tornerà in onda tutti i giorni in diretta su Raiuno e dovrà separarsi, se pur per poche ore al giorno, dalla sua piccola Carlotta, la bambina tanto attesa che ha dato alla luce lo scorso maggio.

Un distacco forzato, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, con Eleonora che ha deciso di tornare al suo posto per raccontare ai telespettatori storie di attualità, di cronaca senza dimenticare mai le inchieste. Tutti temi seguitissimi che hanno contribuito al successo di una trasmissione che è stata confermattisima dai vertici Rai con la Daniele al timone…

Eleonora tornerà subito a casa per allattare Carlotta

Leggi anche: Eleonora Daniele torna in TV “Cambierà la mia conduzione”

Come tutte le mamme lavoratrici quindi sta organizzando per le sue prossime giornate. “Mi sarebbe piaciuto avere accanto la mia mamma, ma lei vive a Padova – ha raccontato in un’intervista a Di Più Tv -.Allatto Carlotta ogni tre ore, per fortuna gli studi Rai sono a pochi minuti da casa mia: per cui, appena finito il programma, tornerò a casa…”.

Di corsa a casa “per dare la poppata alla mia bambina“. Questa il pensiero più grande ancora di oggi di Eleonora Daniele che poi ammette che “non mi sentirei tranquilla a lasciarla in camerino visto il periodo che stiamo vivendo. E poi ci sono regole ferree di sicurezza per entrare in Rai, sarebbe un problema portare una bambina così piccola: Carlotta starà benissimo a casa nostra”.

Zia Mara Venier farà da madrina a Carlotta

La piccoloa Carlotta è frutto dell’amore fra Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni: i due si sono sposati nel settembre del 2019, dopo 16 anni di fidanzamento e mai un gossip.

Oggi la piccola Carlotta ha quattro mesi e dovrà abituarsi all’idea di avere una mamma famosa, una mamma impegnata nel mondo della televisione. “Ho avuto la fortuna di trascorrere con lei e con mio marito tutta l’estate”, ha affermato ancora la conduttrice a Di Più Tv che a fine mese dovrebbe far battezzare la bimba con Mara Venier che le farà da madrina…