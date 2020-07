Elettra Lamborghini non dice mai di no…

Elettra Lamborghini, Regina del reggaeton made in Italy e sfrontatissima ereditiera, è stata letteralmente assalita dai suoi fans in spiaggia, nel Salento. Con l’aiuto della sicurezza, la cantante è riuscita ad abbracciare tutti i suoi fans con selfie e dediche…





Vacanze decisamente movimentate per Elettra Lamborghini in Puglia, sulla spiaggia di Otranto. La Regina del regaggton made in Italy è stata prima riconosciuta e poi assalita dai suoi fans che volevo un selfie, una semplice dedica con la loro artista italiana preferita.

E così in spiaggia decine di ragazzi hanno circondato l’ombrellone della Lamborghini, nel tentativo di avere una foto con lei. Elettra non si è tirata indietro e per evitare che venisse letteralmente travolta dall’affetto dei suoi fans è dovuta intervenire la sicurezza che ha circondato il suo lettino e messo un pò di ordine come dimostrano le foto pubblicate sulle sue stories Instagram…

Elettra assalita dai suoi fans, lei non si tira indietro

I video pubblicati nelle storie Instagram mostrano Elettra Lamborghini con un costume sgambato che non nasconde nemmeno uno dei suoi tatuaggi. Insieme all’artista un po’ imbarazzata inzialmente si vede oltre a un suo assistente anche un responsabile della sicurezza. Tante le persone presenti, tanti i giovanissimi, i teeneger che ascoltano la sua musica e che hanno colto l’occasione per fotagrafarsi abbracciato a lei. Unico neo in tempo di coronavirus il mancato distanziamento sociale. Lo sa benissimo Elettra che nell’ultimo periodo ha dovuto cancellare molti incontri con i suoi fan…

La celebre artista di “Musica e il resto scompare“, cantata all’ultimo Festival di Sanremo, alla sera è andata poi a cena con la Alessandra Amoroso in un locale della zona. Un mini vacanza insomma per Elettra Lamborghini che si sta godendo il successo delle sue hit prima del grande passo previsto per settembre quando dire di sì per semrpe al suo Afrojack…