Eliana Michelazzo esce dall’ospedale: ora è pronta alle denunce

Eliana Michelazzo, l’ex manager di Pamela Prati, racconta cosa è successo durante il ricovero confessando di aver avuto molta paura. La donna ha chiamato i soccorsi dopo essersi svegliata con la sensazione che qualcuno la stesse strangolando e di aver poi sputato sangue dalla bocca.





Dopo che è stata dimessa dall’ospedale è stata portata a casa ed ora è in isolamento ma è pronta a denunciare i locali che non hanno rispettato le regole imposte: “I miei amici tutti positivi come me”

La Michelazzo spaventata ora è tornata a casa

Le vacanze in Sardegna “toccando Poltu Quatu e Porto Cervo e dopo aver trascorso la notte di Ferragosto al Billionaire” si sono concluse con un tampone al quale si è sottoposta dopo essere rientrata a Roma, scoprendo di essere positiva al Covid. Poi i primi sintomi e la visita in ospedale necessaria a scongiurare che le sue condizioni di salute si fossero aggravate. La Michelazzo è risultata positiva

«Sono molto spaventata ora. Ho sempre sonno e dormo profondamente, non sento i sapori e gli odori e non mangio quasi niente»

Eliana Michelazzo: “Ho avuto tanta paura, credevo di morire”

Leggi anche: Emma Marrone esce dall’ospedale

I medici, racconta la manager a L’AdnKronos:

«Mi hanno spiegato che potrebbero essere i sintomi di un po’ di bronchite in arrivo. Comunque sono stati molto carini e attenti».

Dopo che è stata dimessa Eliana è stata riaccompagnata a casa da un taxi:

«I medici mi hanno messo a disposizione anche un posto nella sezione Covid del pronto soccorso e mi hanno fatto riaccompagnare con un taxi a casa. É un servizio taxi per il Covid pagato dallo Stato».

Michelazzo pronta a far scattare le denunce

Ora sta passando il resto della sua degenza a casa in isolamento. Adesso Eliana Michelazzo confessa al Corriere della Sera di essere pronta a presentare le denunce necessarie a stabilire il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid adottate nei locali frequentati durante le vacanze estive in Sardegna. “Dei miei amici con cui sono stata in vacanza a Baia Sardinia almeno la metà sono positivi.