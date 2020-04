Elisabetta Gregoraci disperata: un duro colpo per lei!

La conduttrice sta soffrendo molto la lontananza da casa e dalla famiglia e ha postato alcune foto ricordo. E ammette che...





Elisabetta Gregoraci è triste. La lontananza dalla sua famiglia, che non vede da parecchio tempo, si fa sempre più dura e la nostalgia di casa è forte. Anche se con lei ci sono Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore, un po’ di malinconia si fa sentire. Durante un collegamento con La Vita In Diretta, Elisabetta ha raccontato che “sapere di non poter far visita alla mia famiglia è stato veramente un durissimo colpo per me. Appena si potrà tornare a viaggiare, la prima cosa che farò sarà andare in Calabria”, ha poi promesso. Un messaggio forte e chiaro per la sua famiglia.

La Gregoraci, però, rassicura i suoi sul suo stato di salute, su quello del figlio e sul clima che si respira a Montecarlo, dove “grazie a Dio la situazione va abbastanza bene, è sotto controllo. Non si respira il clima quasi di terrore che c’è invece in Italia. C’è grande rispetto delle regole e questa cosa ci ha aiutato tanto”. Le sue giornale trascorrono dunque abbastanza serenamente, ma il pensiero per i suoi cari è costante.

Il pensiero di Elisabetta per Marzia

E il pensiero più bello lo ha rivolto alla sorella Marzia, che ha due anni in meno di lei e proprio ieri ha compiuto gli anni. Per l’occasione Elisabetta ha postato alcuni loro scatti che ripercorrono attimi bellissimi passati insieme. Le due “sister” sono legatissime anche se per via della distanza riescono a vedersi poco. Elisabetta abita a Montecarlo, Marzia a Soverato, in Calabria.

La prima immagine le ritrae felici e spensierati al mare, splendide nei loro costumi da bagno e con il cappello in testa. I loro sorrisi dimostrano la felicità di quel momento, alla quale fa da cornice uno splendido panorama.

Nella seconda ci sono Eli e Marzia da piccole, i volti un po’ imbronciati, i bei faccini tondi e gli occhi grandi. Nella terza sono cresciute, bellissime entrambe e tutte e due di nero vestite, eleganti, sensuali. La terza immagine le immortala di nuovo in costume, sembrano due sirenette, il fisico mozzafiato e la complicità tra sorelle che traspare anche dalla mano che Elisabetta appoggia sul ginocchio della sua sister, come a volerle dire: io ci sono.

Ma lo scatto più bello, più emozionante, è l’ultimo, quello in cui Elisabetta e Marzia sono sdraiate insieme ai loro due bambini (Nathan Falco e Gabriel... Marzia ha anche una bambina) e sfogliano un libro sul calcio. È il piccolo Gabriel a tenere banco, le due sorelle se lo mangiano con gli occhi, sognanti, mentre lui è accoccolato tra le loro braccia.