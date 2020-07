Emma Marrone virale grazie alla parodia di Antonella Elia!

Emma Marrone è’ una delle cantanti più amate della scena pop italiana ma oggi la amiamo ancora di più, grazie alla sua parodia di Antonella Elia a Temptation Island!





Emma Marrone è una di noi! Come tanti, infatti, anche la cantante toscana, ieri, ha trascorso la serata guardando Temptation Island. Anche lei ha notato (e come darle torto) la gaffe di Antonella Elia e ha pensato di farne una parodia che, in poche ore, è diventata virale!

Antonella Elia, la figuraccia diventa virale!

Prendete Antonella Elia, showgirl dal caratterino più che particolare e mettetela in un villaggio insieme ad altre 5 donne, tutte impegnate ad esaminare il comportamento dei fidanzati. Il risultato, del tutto inaspettato, è un’Antonella che si preoccupa per le appena conosciute donne e cerca di consolarle.

Nella puntata di ieri, la prima dell’ottava stagione di Temptation Island, la Elia però ha fatto una piccola gaffe. Mentre Sofia parlava di sè in terza persona ha detto: “Il mio sbaglio nella vita è averlo amato così tanto da non amare più Sofia”. E Antonella, confusa, ha ingenuamente domandato chi fosse questa Sofia!

Il web è impazzito, partorendo meme di ogni tipo, e la Marrone si è unita al popolo social! Infatti Emma ha deciso di fare la sua personale parodia dell’esilarante momento. Ha caricanto un video su Tik Tok in cui viene ricreata la scena e lei viene ‘doppiata’ da Sofia, facendo ridere tutti!

Emma Marrone, regina dei social.

Il video, inutile dirlo, è diventato virale in poche ore e, mentre Emma diventa una star sul web la povera Sofia, che partecipa al programma con il fidanzato Alessandro, entra di diritto tra le icone dell’edizione 2020 di Temptation Island.

Tik Tok è ormai uno dei social più usati al mondo. Star internazionali, divi del cinema e rockstar ormai lo usano come l’ennesimo strumento per farsi conoscere e farsi pubblicità. E poi c’è Emma, che lo utilizza come noi comuni mortali, in modo ironico e divertente. Grazie di esistere!