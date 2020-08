Estate 2020: le coppie vip in crisi

La quarantena li ha uniti ma l’estate li ha divisi. Ma come mai, questo 2020 ha portato alla separazione di così tante coppie vip?





Il periodo più difficile sembrava potesse essere quello del lockdown. In molti, infatti, erano preoccupati perché una convivenza comandata avrebbe potuto mettere a dura prova il proprio rapporto con il partner.

Dalla Cina, poi, che era passata nella pandemia ben prima di noi, si parlava di un boom di divorzi a causa, appunto, dell’essere costretti a vivere attaccati 24 ore su 24. Ma, contro ogni aspettativa, molte coppie avevano trovato un certo equilibrio durante la quarantena.

Il momento peggiore, però, è arrivato dopo. L’estate, sarà per il caldo eccessivo o per la voglia di divertirsi, ha diviso molte famose coppie del mondo dello showbiz!

Belen e Stefano: dalle stelle alle stalle

Leggi anche: Sandali moda Estate 2020: foto e tendenze

Il ritorno di fiamma tra Stefano e Belen aveva fatto sognare tutti i tanti fan della coppia. Finalmente, dopo un anno dalla prima rottura, il ballerino napoletano e la showgirl argentina si erano ricongiunti, tornando ad essere una bella famiglia insieme al figlio Santiago.

Il momento, però, è durato poco perché (per motivi a noi ancora del tutto sconosciuti) i due hanno deciso di nuovo di prendere strade diverse.

La loro è decisamente la coppia più chiacchierata dell’estate. Tra triangoli amorosi, gossip e flirt estivi, infatti, non c’è rotocalco che non si occupi di loro.

Nelle ultime ore si vocifera che Stefano voglia tornare insieme all’ex moglie ma che lei sia irremovibile. I genitori di Santiago riusciranno a fare di nuovo pace?

Cecilia e Ignazio: a forza di tirare la corda si spezza

Sarà il cognome ma, quest’anno, anche un’altra Rodriguez ha messo fine alla sua storia. Si tratta di Cecilia! La notizia ufficiale è piuttosto recente ma le voci giravano già da molto tempo. Anche Ignazio e Cecilia, infatti, si sono detti addio.

Avevamo visto la coppia innamoratissima durante il lockdown, impegnata a trascorrere la quarantena tra la natura, nelle tenute della famiglia Moser in Trentino. Per loro si è parlato spesso anche di matrimonio e figli ma, alla fine di Luglio, dopo litigi vari, i due hanno deciso di prendersi una pausa.

Ignazio e Cecilia hanno deciso di non andare più in vacanza in Sardegna insieme ma poi Moser è corso a riprendersi la sua donna. Ma, anche per loro, la quiete è durata poco. Dopo solo un giorno Cecilia ha decido che tra lei e il fidanzato i sentimenti erano cambiati.

Così ha preso un aereo ed è tornata a casa. Almeno lei e Belen possono consolarsi a vicenda.

Giulia e Andrea: secondo libro in arrivo per l’influencer?

Per quanto riguarda la De Lellis e Damante avevamo assistito ad un ritorno di fiamma in pieno lockdown. I due, che all’inizio hanno cercato di tenere nascosta la loro ritrovata storia d’amore, sono usciti allo scoperto poco dopo. Tra loro sembrava essere tornata la passione travolgente dei tempi di Uomini e Donne. E invece…

Per il momento sia l’influencer che il deejay parlano di una pausa ma noi le pause dei Damellis le conosciamo bene. L’ultima volta Giulia ci ha anche scritto un libro in merito (che in poco tempo è diventato un bestseller) e, stavolta, potrebbe regalarci il seguito.

Insomma, se il fidanzato vi ha lasciato con la scusa di volersi divertire ricordatevi che, se l’hanno superata le donne qui sopra, potete farcela anche voi!