Famosa influencer si ammala in Sardegna: ecco come ha ingannato il termoscanner

Evitare di rimanere in quarantena in Sardegna a causa di una febbre ed allora ecco che una influencer per sfuggire ai controlli si è imbottita di tachipirina e prima di sottoporsi al termoscanner ha tenuto una bottiglia gelata in fronte





I furbetti del termoscanner: si potrebbero chiamare così tutti coloro che per sfuggire ai controlli nelle regioni che hanno imposto regole severe per uscire e per entrare, si inventano di tutto pur di non restare in quarantena

Coronavirus e controlli, in rete i consigli per superare il termoscanner

E’ diventata un passaparola la modalità con cui molti furbi riescono ad eludere i controlli del termoscanner che altrimenti, se avessero la febbre, imporrebbero una quarantena nel posto in cui sono in quel momento evitando di salire su Treni, traghetti, aerei etc etc. I consigli arrivano via Whattapp e su diverse chat dove vengono elencati i modi da utilizzare per raggirare i controlli della temperatura. Assurti consigli che molti, purtroppo, hanno messo in pratica.

L’influencer a contatto con vari vip “positivi” al Covid

Selvaggia Lucarelli ha beccato una influencer che avrebbe usato Tachipirina e una bottiglia di acqua fredda sulla fronte per riuscire a tornare a Milano. La ragazza, come racconta Biccy gossip è arrivata in Sardegna ad inizio agosto, il 6 era al Blu Beach, l’8 all’Ira beach, Porto Rotondo, il 20 al Whitebeach Restaurant, poi al Pevero. Le indiscrezioni dicono che la ragazza, che era in compagnia di altre due amiche anche loro influencer, abbia frequentato dei calciatori, tra cui Andrea Petagna del Napoli, che è risultato positivo al virus insieme ad altri suoi amici, tra cui Nilufar Addati, tronista di Uomini e Donne.

La scoperta delle febbre e il “piano” anti-termoscanner

L’influencer racconta il sito Biccy aveva un biglietto Grimaldi Lines per il 25 agosto per tornare a casa, ma pochi giorni prima ha scoperto di avere la febbre.

A quel punto avrebbe rivelato ad alcuni amici che sarebbe dovuta tornare per non perdere i soldi del suo biglietto, e che quindi aveva aggiunto: “Tachipirina e bottiglia d’acqua gelata sulla fronte poco prima di farmi misurare la febbre”.Poco dopo la ragazza ha rivelato ai suoi follower con un post di essere riuscita ad imbarcarsi.

Covid e Controlli, la giustificazione della ragazza

Selvaggia Lucarelli ha contattato la ragazza su Instagram chiedendo spiegazioni e lei ha cercato di rattoppare il tutto:

“Ma no, io la febbre l’avevo ieri. Quando arrivo farò il tampone. Non ho preso la Tachipirina, non lo farei, stavo scherzando, la gente non capisce, magari stavo lanciando dei segnali a qualcuno”.

La Lucarelli ha anche fatto sapere che con lei in nave hanno viaggiato anche le due amiche. La giornalista racconta:

“Fatto sta che si precipita a cancellare la storia di Instagram in cui è in pigiama a letto e dice che FORSE torna. Con lei viaggiano altre due amiche influencer, tra queste G. 24.000 e S., 52 000 follower, che fino al giorno stesso si tagga nei bar, in macchina con amici, all’imbarco sulla nave e poi scrive ‘Sto bene’ ma che ora, a Milano, starà due settimane in isolamento con l’emoticon che sorride“.

