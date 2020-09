Federico Fashion Style: finalmente è guarito dal Coronavirus

Federico Fashion Style alias Federico Lauri è guarito dal Coronavirus. Dopo un lungo e difficile periodo il parrucchiere dei Vip è finalmente guarito, e lo ha comunicato a tutti con un post Instagram.





Federico Fashion Style, è uno dei tantissimi Vip che sono risultati positivi al Covid-19. Dopo la sua vacanza in Sardegna Federico si era sottoposto al sierologico che era risultato negativo. Il parrucchiere dei Vip aveva sottovalutato la situazione infatti non si era sottoposto immediatamente anche al tampone, nonostante in tantissimi gli avevano consigliato di farlo. Federico aveva aspettato, e solo quando sono comparsi i primi sintomi ha deciso di sottoporsi al tampone, che è risultato positivo! Tra l’altro Lauri ha anche contagiato la moglie Letizia e la figlia Sophie Maelle! Un periodo non facile per il parrucchiere che ha ricevuto tantissime critiche, per il suo comportamento avventato e poco lungimirante.

Adesso però sembra che Federico sia finalmente guarito.

Federico Fashion Style racconta la sua guarigione

Federico attivissimo sui social ha finalmente dato la bella notizia a tutti i suoi fan; dopo un lungo periodo d’isolamento e di malattia è finalmente guarito dal Cornavirus. Federico ha comunicato a tutti la sua guarigione su Instagram, il parrucchiere ha infatti pubblicato sul suo profilo la foto del risultato del tampone che è negativo! Il parrucchiere ha poi scritto una lunga didascalia; ecco le sue parole:

“Voglio pubblicamente condividere con voi questa gioia…sono molto felice di essere uscito da questo tunnel scuro…da questa esperienza ho capito molte cose, ad esempio i veri valori della vita, che la felicità è anche in un piccolo gesto, che la vita è una e che nella vita non si deve dare nulla per scontato!“.

Inizia così il lungo sfogo di Federico che, dopo la gioia per la sua guarigione ha anche voluto ricordare a tutti di non essere superficiali e di rispettare le norme prescritte. Infine ha concluso ringraziando tutti: “Ora volterò pagina e ritornerò alla mia vita, al mio lavoro, con la consapevolezza di non abbassare mai la guardia! Grazie per tutto il supporto morale che mi avete regalato […]”.