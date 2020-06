Fedez dolcissimo: sorpresa e Chiara Ferragni in lacrime

Il personale dell’albergo dove alloggiavamo i Ferragnez annuncia che c’è una sorpresa per Chiara in camera, Fedez le si avvicina, l’influencer lo guarda innamorata e commossa per il gesto della sua dolce metà, l’accompagna in camera, parte la musica, con essa pure le lacrime di Chiara che emozionatissima ascolta la canzone. Che bel gesto di Fedez…





Fedez riprende tutta la scena con il cellulare, lacrime comprese, anzi, protagoniste del suo video e posta tutto sulle Storie di Instagram ma poi il giorno dopo…

Tour di Chiara e Fedez a Forte dei Marmi

Dopo il tour in Liguria i Ferragnez si sono recati in Toscana, a Forte dei Marmi. Chiara e Fedez, infatti, quest’anno hanno deciso di promuovere il turismo in Italia, visitando luoghi, soggiornando in alberghi e deliziandosi di pranzi e cene nei vari ristoranti. E lo hanno ribattezzato ‘Effetto Ferragnez’: boom di prenotazioni nei posti e alberghi dove è stata la coppia Fedez e così Portofino, Roma, Le Cinque Terre diventano luoghi cult.

Leggi anche: Fedez Ferragni in lacrime: incidente per il figlio

L’influencer e il rapper hanno chiarito su Instagram che le vacanze in Italia volevano essere anche l’occasione per rilanciare il turismo e sembra che ci stanno riuscendo visto che dopo il loro passaggio quei luoghi sono più gettonati rilanciare il Made in Italy

L’annuncio al ristorante, Chiara spiazzata da Fedez…

E proprio mentre erano in uno di questi alberghi, precisamente a Forte dei Marmi che si è consumata la sorpresa per Chiara. Il personale ha annunciato che ci sarebbe stata in camera una sorpresa per la Ferragni. Fedez ha guardato Chiara innamorato e l’influencer si è già commossa ancora prima di conoscere la sorpresa

Parte la canzone, la Ferragni in lacrime

Chiara raggiunge la sua stanza di albergo insieme a Fedez che è pronto a riprendere tutta la scena. Arrivata in stanza, Chiara trova una radio, l’accende e subito parte la canzone di Francesco di Gregori, Buonanotte Fiorellino, un dolcissimo brano, e a quel punto Chiara è scoppiata in lacrime: ha guardato adorante Fedez che riprendeva la scena

Fedez confessa: la sorpresa non è opera sua

Uno scherzo... Una birichinata insomma del rapper che si è guardato bene dal confessare che la sorpresa non era stata architettata da lui e che ignorava perfino di cosa si trattasse. Il giorno dopo, però, ha spiegato cosa fosse realmente successo e Chiara ha comunque detto che non credeva molto alla storia della sorpresa che le avrebbe fatto Fedez