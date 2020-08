Fedez si arrabbia con Chiara: “Mi ha rotto la minc**a”

Il cantante prima canta su TikTok la canzoncina che accompagna spesso i loro video, poi sbotta contro la mogliettina che sta facendo una “sfilata” vicino alla tavola imbandita e l’apostrofa duramente





Sempre durante le vacanze in Sardegna i Ferragnez tengono informati i loro fan di tutto ciò che combinano in queste giornate d’estate. Foto, video, gag, siparietti anche con il piccolo Leone. Documentati anche i tanti fan che appena li hanno visti in barca hanno organizzato un tifo da stadio dalla spiaggia o dalle loro barche.

Ferragnez in vacanza, Fedez fa il regista e la colonna sonora

Una vacanza che per Fedez è impegnativa, in quanto molte delle gag, scenette, siparietti che hanno come protagonista Chiara, Leone ed etc etc sono girate proprio dal rapper. Impegnative le sue vacanze visto che è quasi sempre lui a dover documentare per i loro fan le giornate di relax.

Fedez a Chiara: “Amore mi hai rotto la minch*a”

Leggi anche: Fedez fa una sorpresa a Chiara Ferragni, ma lei non c’è

Un siparietto finito a colpi di “parolacce” quello fra Fedez e Chiara Ferragni. Fedez canta la canzone di TikTok, mentre Chiara sfila tra la tavola apparecchiata. Lei continua la passerella improvvisata con Fedez che inquadra la moglie in due pezzi oltre che piatti e bicchieri: chiara va verso la scogliera, ma a quel punto Fedez si interrompe nel canticchiare il motivetto ed esclama: “Amore mi hai rotto la minch*a… ho fame”. Come al solito , il modo divertente di Fedez con il quale immortala tali frasi non può non far scoppiare a ridere.

Tifo da stadio dei fan per i Ferragnez

Fedez e Chiara di certo non passano inosservati nemmeno quando sono al mare e stanno navigando. In barca in compagnia dei loro amici, prima di fermarsi e scendere sulla terra ferma e pranzare a mo’ di pic nic, ecco che sono sommersi dai saluti di chi li ha riconosciuti e che, dalla scogliera e dalle spiagge o dalle loro imbarcazioni, li saluta agitando le braccia, mandando baci e urlando i loro nomi