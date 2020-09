Fiorello come Amadeus: senza pubblico niente Sanremo

Ancora una riflessione – scrive il principale quotidiano genovese – che sembra diretta questa volta ai vertici Rai: “C’è chi dice che non bisogna pensare alle mille persone che sono in sala ma ai dieci milioni che sono a casa ma vi posso assicurare che stare su un palcoscenico con il teatro mezzo vuoto non è facile”.

Fiorelllo pronto a lasciare Sanremo? Fiorello pronto a rompere la coppia dei record e lasciando Amadeus da solo? Dalle parole non sembrebbe una possibilità così remota: “Non voglio essere pessimista ma questo virus non finirà così, in quattro e quattr’otto. Sarà ancora presente per parecchio tempo e almeno, come ha detto il ministro della Salute, dobbiamo resistere per i prossimi sei mesi. Ancora sei mesi di attenzione e dopo, forse, si potrà tornare alla normalità”. Poi si scaglia chi ancora oggi nega l’esistenza del virus: “Ho visto che ci sono diverse manifestazioni, in giro, dei cosiddetti negazionisti. Io, veramente, rimango allibito di fronte a queste posizioni. Invece dico ai giovani di stare attenti, di mettere la mascherina, di tenere il distanziamento quando si può e di non scherzare su questa cosa perchè il virus c ‘è. Il virus sta circolando e lo sanno bene le famiglie che hanno perso i loro cari…”.