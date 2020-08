Flavio Briatore shock: positivo al Covid è grave

Flavio Briatore è ricoverato al San Raffaele di Milano dopo aver contratto il Corovavirus. Le sue condizione id salute sarebbero piuttosto gravi.





Anche Flavio Briatore si è ammalato di Coronavirus. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci è ricoverato da ieri, lunedì 24 agosto, al San Raffaele di Milano con sintomi tutti riconducibili al Covid-19. Le sue condizioni sarebbero serie, anche se al momento, a quanto pare, non sarebbe in terapia intensiva. Secondo quanto riferisce L’Espresso, Briatore, 70 anni, è arrivato all’ospedale con la polmonite.

La querelle tra Briatore e il Governo

L’imprenditore, titolare del Billionaire di Porto Cervo, in Sardegna, che è risultato uno dei focolai del contagio di questa calda e sara estate 2020, nei giorni scorsi aveva attaccato pesantemente il governo, che aveva preso delle misure a contrasto del dilagare (di nuovo) del Coronavirus e per aver fatto chiudere il suo locale. Tra i dipendenti del locale sardo sono stati accertati altri 52 casi di positività al Covid-19 (ora i casi accertati sono più di 60). L’esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi dall’Ats è arrivato nella tarda sera di ieri, confermando la presenza di un focolaio nel locale, chiuso dal 17 agosto.

La frecciata di Briatore al sindaco di Arzachena

L’imprenditore si era reso protagonista anche di una polemica con il sindaco di Arzachena. Briatore, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, aveva dichiarato che, a detta sua, il primo cittadino sardo era “scappato, non io. Io sono a casa mia a Montecarlo. Invece abbiamo le prove che ieri sera nei locali tutti ballavano sui tavoli. Ha aspettato che il Billionaire chiudesse per fare festa. Fessi no, questa è una vergogna”. Dopo queste esternazioni, aveva anche annunciato che avrebbe pubblicato i video con le prove delle sue accuse.

La partitella con gli amici

Flavio Briatore, nei giorni scorsi (precisamente il giorno di Ferragosto), aveva anche partecipato a una partitella di calcio tra amici vip. Tra loro c’era anche l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, che come ben sappiamo sta combattendo la sua battaglia contro la leucemia. Anche Sinisa è risultato positivo al Covid-19.