GF Vip, Adua difende la Salemi: la Gregoraci furiosa

Ieri sera Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci si sono scontrate di nuovo. Così Adua Del Vesco ha deciso di far notare alla showgirl che è stata poco carina nei confronti della ragazza. Lei, però, si è infuriata.





Ieri sera è venuto di nuovo fuori l’astio tra Elisabetta e Giulia. La Gregoraci infatti non avrebbe gradito alcune situazioni vissute qualche anno fa in Sardegna, quando Giulia ci avrebbe provato con il suo ex marito.

Non solo la Salemi faceva la gatta morta ma avrebbe cercato anche di non pagare alloggi e serate in discoteca. La sue parole hanno ferito molto l’influencer e così Rosalinda, che ha trovato la cosa poco elegante, prima di andare a dormire, ha voluto farlo notare ad Elisabetta che, però, se l’è presa molto.

Adua ed Elisabetta: aria di crisi

Ieri sera la stanza arancione ha visto andare in scena un litigio tra Rosalinda ed Elisabetta a causa di Giulia Salemi. L’attrice, infatti, ha voluto far notare ad Elisabetta di essere stata poco carina nei confronti dell’influencer, che è apparsa come una scroccona e non solo!

“Lei non c’è rimasta bene, è passata per una ragazza poco di buono! Dai Eli. ‘Paghi, non paghi.‘ Non è carino!”

ha detto Adua che, però, ha scatenato l’ira dell’ex moglie di Flavio.

“Mi spiace perché tu guardi sempre la metà della mela. Non ti ho mai sentito dire nulla in questi mesi che stiamo insieme quando discutiamo”

ha risposto infatti la Gregoraci, infastidita.

Rosalinda ha tentato di spiegare che, nonostante non sappia come siano andate le cose, si è sentita in dovere di farle capire che quello che il messaggio passato non è stato bello per Giulia.

“Magari la tua intenzione era diversa ma è una ragazza di 27 anni. Certe cose vanno discusse privatamente.”

ha sottolineato. Insomma, una nuova frattura sembra essersi creata nella stanza arancione dove il ruolo di Elisabetta sembra vacillare sempre di più!

