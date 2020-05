GF Vip: Antonella Elia tra un anno si sposa

In esclusiva sulle pagine di ‘Chi’ Antonella Elia e Pietro Delle Piane parlano del loro amore fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip con una promessa: tra un anno, dopo aver provato la convivenza, si sposeranno…





In esclusiva al settimanale di Alfonso Signorini, Antonella Elia non nasconde che “ancora oggi ho gli incubi pensando alla Casa, sogno i mostri e urlo di notte, sogno di fermarmi sempre sull’orlo del precipizio. Il Grande Fratello mi ha segnata, ho meno fiducia nel genere umano”.

Parole forti, non le uniche in una doppia intervista piena di rivelazioni da non perdere assolutamente…

Antonella e Pietro in coro: “Perchè tante cattiverie su di noi?”

Dagli incubi alla certezza che “nel mondo dello spettacolo, non esistono affetti”. Antonella Elia ci è rimasta male per le tante brutte parole nei suoi confronti. “Mi sono trovata persone che mi professavano amore e che poi, pur di andare in tv, mi hanno attaccato senza motivo in modo cattivo”. Tra queste è rimasta colpito in negativo da Enrica Bonaccorti: “Si è accanita su di me dandomi dell’immatura anziché mostrarsi affettuosa e comprensiva come faceva ogni volta che mi incontrava. Ma quelli che attaccavano me e Pietro in tv, che cosa ci hanno guadagnato?”.

La risposta prova a darla Pietro Delle Piane: “Ogni settimana arrivava qualcuno a parlare male di lei: penso alla Marini, la Lessa, la Nunez, Patrick, per non parlare delle accuse sul mio passato, ogni volta saltavano fuori persone con le quali mi ero messaggiato dieci anni fa. Ognuno cercava di farsi invitare in tv per gettare fango su di noi”.

Pietro ha spalmato Antonella col miele, ora vuole sposarla…

Il famoso ‘barattolo di miele’ è arrivato quasi a metà ha raccontato Antonella Elia a ‘Chi’. E’ stato usato in tutti i modi, ci ho fatto persino un ciambellone”. La conferma arriva anche dal suo Pietro. “Sono stato di parola, non l’ho certo usato per cucinare”.

Un’amore che sembra resistere, che ha saputo restare in piedi anche davanti a polemiche, presunti tradimenti e macchine della verità. Per questo Pietro Delle Piane ha deciso che Antonella Elia deve diventare sua moglie. “Voglio che tu sia mia per contratto e che la smetta di vivere come un’adolescente, è arrivato il momento che ti prenda delle responsabilità”. Poi sicuro: “Se non mi sposa la lascio”. L’attore che non sa se farebbe il Gf Vip ha deciso: “Voglio sposare Antonella adesso che l’amore è come il primo giorno. Sono sempre scappato di fronte al matrimonio, ma ora è diverso”.

Antonella si sente Cenerentola e tra un anno….

E Antonella cosa dice? “Non ho paura del lieto fine: sarebbe come la favola di Cenerentola con una Cenerentola non giovanissima. La coppia è un traguardo importante e per me non avere figli è una grande sconfitta, è il prezzo che ho pagato per la mia libertà”.

Poi però l’Elia si scioglie: “Io e Pietro non abbiamo mai convissuto, devo conoscerlo sotto questo aspetto. Allora lo dico, mi impegno: se va bene la convivenza, fra un anno ci sposiamo!”.