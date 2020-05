GF Vip: Ciavarro a Pomeriggio Cinque: “Non posso rivedere Clizia”

Il giovane romano, ex Grande Fratello Vip, medaglia d’argento del reality, ha raggiunto la Sicilia ma non potrà riabbracciare la sua dolce metà: a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso svela…





Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi è stato ospite virtuale del salotto di Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso ed ha fatto una rivelazione

Ciavarro: “Mi trovo in Sicilia, ma sono in quarantena”

Ospite del salotto di Barbara D’Urso, Paolo Ciavarro ha ripercorso i momenti più significativi vissuti con Clizia Incorvaia nella Casa del Grande Fratello Vip 4: le promesse, le aspettative e poi la quarantena. Una lontananza che, come ha ribadito più volte Ciavarro ha rafforzato la loro unione

L’ex gieffino: “Rivedrò Clizia il 24 maggio”

“In questo momento mi trovo in Sicilia –ha detto Paolo Ciavarro- ma non sono con Clizia, devo fare alcuni giorni di quarantena prima di vederla. La rivedrò il 24 maggio”. Il giovane romano, dopo quasi tre mesi di lontananza forzata, potrà finalmente riabbracciare la sua Clizia.

Ciavarro “cambia” regione e scoppiano le polemiche

“Mi trovo in Sicilia, devo fare qualche giorno di quarantena prima di rivedere Clizia”. L’annuncio ha colto tutti di sorpresa ed ha creato diverse polemiche sui social: un tanti si sono domandati come sia stato possibile per il giovane abbandonare la sua regione ed andare in Sicilia, visto che le disposizioni del Governo per questa emergenza sanitaria da Covid 19 proibiscono gli spostamenti da una regione all’altra. Insomma, gli utenti social si sono infuriati per questa rivelazione. Anche se ha tenuto a precisare Ciavarro che l’ex gieffino starà in quarantena anche in Sicilia.

L’ex gieffino: “La nostra storia? Sembra un film…”

Nonostante il lungo periodo di lontananza, 4 mesi, lo sta mettendo a dura prova, Paolo Ciavarro ha comunque l’intenzione di vivere il rapporto con Clizia Incorvaia, facendo i passi giusti al momento giusto, ma dice:

“Sembra un film: ci innamoriamo, ci separano, quando potremmo vederci, fuori c’è un blocco mai capitato nella storia. Tutto rema contro ma ce la faremo”

Non solo. Ciavarro ha affermato più volte in questi mesi: