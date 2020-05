GF Vip, Ciavarro su Pago e Serena: “Non è bastato”

Paolo Ciavarro non sta più nella pelle, tra poco rivedrà Clizia. Ma non può non pensare a chi una storia l’ha vista andare in frantumi.





Paolo Ciavarro nella casa del Grande Fratello Vip ha costruito rapporti importanti, e non alludiamo solamente a quello con Clizia Incorvaia, che tra solo otto giorni potrà rivedere, finalmente. Ma anche ad esempio all’amicizia fortissima che si è creata con Andrea Montovoli; c’è da dire che è andato d’accordo un po’ con tutti, non alzando mai lui la voce.

In una intervista rilasciata a Giada Di Micali nel programma radiofonico Non succederà più, Paolo ha parlato della sua stora d’amore con la ex moglie di Francesco Sarcina, leader de Le vibrazioni, che lo sta rendendo l’uomo più felice del mondo. Il prossimo 24 maggio, dopo la quarantena impostagli per essere volato da Roma in Sicilia, potrà finalmente riabbracciare la sua fidanzata.

Pago e Serena: l’amore non basta

Ma parlando di amori e di Grande Fratello, impossibile non far ricadere il discorso su un’altra coppia (in realtà ormai diventata di nuovo ex) che proprio nella casa più spiata d’Italia era riuscita a rimetter insieme i cocci di una lunga storia d’amore andata in frantumi pochi mesi prima, dopo l’esperienza a Temptation Island. Questa ex coppia è, naturalmente, quel che era formata da Pago e Serena Enardu.

Che solo un paio di giorni fa si sono lasciati, come ha spiegato su Instagram la ex tronista di Uomini e donne.

Parlando con la conduttrice, che gli ha chiesto cosa ne pensasse della fine della storia tra Pago e Serena, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si è detto in effetti piuttosto incredulo, sorpreso dall’apprendere la notizia. “Non me lo aspettavo in realtà, li avevo visti bene”, ha commentato Paolo. Che però poi, ripensando alla storia d’amore dei suoi ex coinquilini vipponi e alla sua evoluzione, ha anche riflettuto: “Però è chiaro che è sempre difficile ricominciare, ricostruire e ricomporre i cocci. È una cosa che bisogna mettere in preventivo che non vada bene. Mi dispiace, però purtroppo l’amore è questo”.

Una considerazione, infine, sulla loro scelta di riprovarci stando davanti alle telecamere e non nella intimità della loro vita privata e della loro quotidianità: “Anche il fatto di riprovarci stando 24 ore insieme pensavo che potesse essere un modo per accelerare il processo di ricostruzione. Ero fiducioso. Evidentemente non è bastato”. Ha poi aggiunto: “Sento spesso Pago, lui sta bene. Se devo essere sincero però ancora non ho avuto modo di sentirlo dopo la rottura. Si è dedicato al suo lavoro comunque, sta bene”.