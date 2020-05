GF Vip, Clizia Incorvaia si sfoga: basta con questa storia!

Clizia Incorvaia non ne può davvero più delle interferenze nella sua storia d’amore con Paolo Ciavarro. E in una diretta Instagram si sfoga

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono sempre nell’occhio del gossip. Da quando si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, i due piccioncini hanno attratto su di loro la curiosità e la simpatia di molti fan, che seguono con attenzione l’evolversi della loro relazione… a distanza. Clizia vive in Sicilia con la sua famiglia e la sua bambina, Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni mentre Paolo abita a Roma insieme a mamma Eleonora Giorgi che, per sua stessa ammissione, qualche volta lo fa davvero impazzire.

I due avrebbero una gran voglia di “scappare “ per potersi raggiungere e vivere. Ma questa emergenza Coronavirus sta rendendo impossibile per loro ritrovarsi. Ecco dunque che le domande più frequenti che vengono poste ad entrambi durante le loro dirette Instagram o a commento di alcuni scatti che postano sui social sono: “Come va tra di voi?“ Oppure “Come mai non c’è Paolo in diretta Instagram con te?“.

Lo sfogo di Clizia Incorvaia





Già la situazione è difficile e la lontananza sta mettendo a dura prova il loro amore, ci mancano poi i soliti curiosi che non fanno mai domande costruttive o interessanti. Ed ecco che la influencer, durante una diretta Instagram con la ex coinquilina del Grande Fratello Vip Elisa De Panicis, si è un un po’ alterata. Sempre con i modi pacati che la contraddistinguono, però ha voluto mandare un segnale forte e chiaro.

Sfogandosi con l’amica, la Incorvaia racconta che “in questo periodo tutti mi chiedono sempre dov’è Paolo Ciavarro, stanno impazzendo“, e spiega che le persone sono convogliate in vari schieramenti: c’è “gente che ci ama, sogna con noi e sta bramando con noi affinché ci vediamo e poi ci sono gli uccelli del malaugurio che dicono altre corbellerie. La cosa è veramente invadente”.

La ex di Sarcina è visibilmente infastidita, ma si rasserena in un attimo parlando del fidanzato, di cui si dice innamoratissima: “Paolo mi ha sommersa completamente. Divento stupida quando penso a questo”. Clizia è stata letteralmente rapita da Ciavarro junior che ha saputo toccare le corde del suo cuore ferito, curarlo e renderlo ancora più forte e pronto ad amare: “Un secondo amore che può essere ancora più intenso ed emozionante perché è quello che hai sempre desiderato e arriva anche in un momento inaspettato, come un fulmine a ciel sereno. Ed è bellissimo”, sembra quasi sospirare con gli occhi a cuoricino. Che poi ammette: “Non vedo l’ora di vederlo e di vederci“.