GF Vip: Elisabetta Gregoraci svela la storia con Flavio Briatore

Il Grande Fratello Vip ruba sempre delle intime confessioni ai concorrenti. E così è stato anche per Elisabetta che, incalzata da Alfonso Signorini, ha raccontato del suo rapporto con l’ex marito Flavio Briatore!





Nella puntata di lunedì sera Elisabetta Gregoraci è stata chiamata da Alfonso Signorini per ripercorrere, con l’aiuto di alcune immagini che scorrevano sullo schermo, la sua vita.

Il piccolo paesino in Calabria che ha lasciato per inseguire il suo sogno, la tragica malattia della madre, il figlio tanto voluto e il matrimonio, ormai naufragato, con Flavio Briatore.

Proprio parlando dell’ex marito Elisabetta ha raccontato dei simpatici retroscena sulla loro storia, che parlano di un amore finito ma che non ha mai smesso di tenerli uniti!

Elisabetta Gregoraci: un amore ingombrante

Elisabetta ancora si commuove raccontando il suo passato. La malattia della madre e la tragica morte l’hanno segnata ma, per fortuna, nella sua vita c’è stato anche tanto amore. Come quello per Nathan Falco, suo figlio, e ancora prima quello per l’imprenditore Flavio Briatore.

“Come ho fatto a sposare il grande playboy? Perché per me è sempre stato Flavio” ha raccontato lei ad Alfonso e al pubblico. “Lui era stupito di tutte le telefonate fatte a mia madre. Mi ricordo che noi ci conoscemmo a novembre e lui mi invitò a fare il Natale in Kenya. Io dissi “no, neanche per sogno! Il Natale lo faccio con la mia famiglia. E queste cose lo colpirono molto.”

“Se mi posso permettere,” aggiunge Elisabetta, “ho dato a lui i valori sani della vita. Lui aveva tutto ma erano tutte cose materiali, superficiali. Io gli ho dato una famiglia, un figlio meraviglioso, l’amore.” racconta.

Sempre con gli occhi lucidi Eli racconta che Flavio per lei è ancora una persona speciale, con cui, nonostante le arrabbiature, ha un bellissimo rapporto. “E’ stato un amore ingombrante ma importante.”