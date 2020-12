GF Vip, la Capriotti senza pietà sulla Prati: “Un caso clinico”

Durante la notte Cecilia Capriotti ha rivelato alcuni retroscena sul Prati-gate, vicenda che poco più di un anno fa ha dominato sulle pagine di cronaca rosa.





Cecilia Capriotti è entrata nella Casa del Grande Fratello solo venerdì ma l’ex naufraga si è ambientata subito. Spesso, infatti, chiacchiera con i suoi coinquilini e passa del tempo con loro. Nelle ultime ore, poi, gli ha anche confidato un racconto su Pamela Prati e Mark Caltagirone.

In camera con Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi, infatti, la donna ha raccontato ai suoi coinquilini di quella volta che, in Sardegna, ha incontrato Pamela Prati. Du proprio in quel momento che Cecilia si rese conto della gravità della situazione.

Cecilia Capriotti: “Un caso clinico!”

Durante una chiacchierata con i suoi coinquilini Cecilia Capriotti è tornata a parlare della vicenda rinominata Prati-gate. La storia, riguardante l’ex showgirl da cui ha preso il nome, fece molto chiacchierare i giornali di gossip e i programmi tv.

“Io ho capito che il caso fosse clinico e veramente grave quando io ci sono andata a parlare. Alla fine la saluti no? Io comunque ho sempre avuto un rapporto con lei…“

ha spiegato la donna, raccontando di un incontro che c’è stato tra lei e la Prati in vacanza, qualche tempo fa.

“Mi ha detto: ‘Te lo giuro Cecilia, dentro il mio cuore ancora penso che Mark esista‘. A quel punto ho pensato che stava in una fase che… Quindi non so che dire. Noi eravamo sconvolti”.

ha aggiunto. Anche Zorzi, poi, ha dato la sua versione, ricordando un’occasione in cui aveva incontrato la donna al ristorante e nella quale nessuno. Nessuno tranne lui che, per sua stessa ammissione, quando l’ha vista gli si è “fiondato” addosso.

Non ci resta che attendere una replica di Pamela.